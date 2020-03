Amici 19, la reazione di Javier Rojas dopo l’eliminazione di Talisa dal talent di Canale 5: i due sono stati beccati proprio così, i dettagli.

Venerdì 6 Marzo, come ben sapete, è andata in onda la seconda puntata del Serale di Amici 19. Nonostante lo studio completamente vuoto per evitare la maggior diffusione del Coronavirus, l’appuntamento con il talent di Maria De Filippi è stato più che imperdibile. Le esibizioni di ciascun concorrente, gli ospiti incredibili e il discorso da brividi di Filippo Magnini hanno, senza alcun dubbio, contribuito a rendere indimenticabile lo show. Peccato che, a fine puntata, uno dei giovani talenti sia stato costretto ad abbandonare il programma. Come raccontato in un nostro recente articoli, Talisa, dopo un ‘duello’ finale con Jacopo, è stata eliminata dal talent. Provocando, com’è giusto che sia, la reazione di Javier. Tra i due compagni di scuola, come mostrato da alcune immagini del daytime, c’è del tenero. Ecco, perciò, come stati beccati subito dopo l’eliminazione della ballerina.

Javier, la reazione del ballerino dopo l’eliminazione di Talisa ad Amici 19

Come dicevamo precedentemente quindi, all’interno della scuola di Amici 19, tra Talisa e Javier si è instaurato un rapporto che va al di là della semplice amicizia. Dopo aver chiuso la sua precedente storia d’amore, il ballerino cubano ha aperto il suo cuore alla sua compagna di viaggio. Seppure, però, la giovane dice di non fidarsi apertamente di Javier, non ha affatto nascosto di essere cotta. È proprio per questo motivo che, dopo la sua eliminazione, la reazione di Javier è stata davvero da brividi. Sapete, infatti, come stati i due piccioncini appena saputa l’eliminazione? Diamoci uno sguardo insieme:

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, il profilo social ufficiale del programma ha condiviso una tenera immagine di Javier e Talisa che, subito dopo l’eliminazione, si sono salutati con un emozionante bacio sulle labbra. Certo, è pur vero che nella scuola di Amici si va per dimostrare il proprio talento, ma quando scatta l’amore, non c’è ragione che tenga. In bocca al lupo, ragazzi!