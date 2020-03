Coronavirus, sospeso un noto programma in onda su Rai Uno: ecco di quale trasmissione si tratta, la decisione arriva dai vertici dell’azienda.

Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio tutta l’Italia. La gente è chiamata a rimanere il più possibile in casa, evitando contatti ravvicinati con gli altri. Tante le misure precauzionali da prendere per tentare fermare il contagio del virus. Ieri il Premier Conte ha dichiarato l’intera penisola ‘zona rossa’, estendendo a tutto il Paese le misure restrittive. Insomma, il momento è delicato e anche l’ambiente televisivo ne sta subendo le conseguenze. Mediaset ha deciso di sospendere momentaneamente alcuni programmi di successo per dare maggiore spazio all’informazione dedicata all’emergenza Coronavirus. Secondo le ultime indiscrezioni, anche il Grande Fratello Vip potrebbe subire le conseguenze della situazione, lasciando decidere ai concorrenti se proseguire o meno la loro avventura o se tornare a casa con i propri cari. Adesso anche la Rai ha deciso di intervenire e sospendere, almeno per il momento, uno dei suoi programmi: ecco quale.

Coronavirus, sospeso un noto programma di Rai Uno: ecco la decisione dei vertici

Il Coronavirus sta mettendo in crisi anche l’ambiente televisivo, con alcuni programmi che sono stati addirittura sospesi per lasciare più spazio all’informazione sull’emergenza in atto. Ora i vertici della Rai hanno deciso di interrompere momentaneamente anche le registrazioni di una loro trasmissione. Stiamo parlando de ‘I Soliti Ignoti’, in onda tutte le sere nella fascia pre-serale, perché l’emergenza ha reso impossibile reclutare i concorrenti e gli ‘ignoti’. Amadeus dovrà dunque salutare, almeno per il momento, il suo programma, le cui registrazioni sono sospese già da domani, 11 marzo.

La decisione è stata comunicata dal portale Tv Blog e ha certamente deluso i tantissimi fan del programma, anche se purtroppo, vista la situazione, sembra proprio che i vertici della Rai non abbiano avuto altra scelta.