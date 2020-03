Durante il daytime del GF Vip, Licia Nunez si è mostrata in lacrime per un ‘particolare’ gesto compiuto da Adriana e Paola che non le è andato giù.

Licia Nunez è uno dei personaggi più intriganti di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. Entrata come una delle prime gieffine, l’attrice de Le Tre Rose di Eva ha dimostrato, sin dal primo momento, il suo forte carattere. Però, un po’ come tutti, anche lei ha i suoi punti deboli. E lo abbiamo potuto constatare durante la messa in onda del daytime di martedì 10 Marzo. In questo striscia quotidiana trasmessa su Canale 5, abbiamo potuto vedere una Licia in evidente difficoltà per un particolare gesto commesso da sue due coinquiline. Parliamo di Adriana Volpe e Paola Di Benedetto. Chiusa all’interno del confessionale, la bella attrice si è sciolta in una valle di lacrime. Dicendo chiaramente di essere stanca di alcune dinamiche instauratosi all’interno del gioco. Ecco tutti i dettaglio.

Licia Nunez in lacrime al GF Vip: cos’è successo con Paola ed Adriana

Era una tranquilla mattina all’interno della casa del Grande Fratello Vip quando Adriana Volpe, in compagnia di Paola Di Benedetto, Antonella Elia, Asia Valenti e Sara Soldati, ha iniziato a fare l’imitazione dell’ex Madre Natura di Ciao Darwin e di Licia Nunez. Ecco. Se da una parte, però, la fidanzata di Federico Rossi l’ha presa a ridere, l’attrice de Le Tre Rose di Eva non ha reagito allo stesso modo. Mentre era nella beauty zone, Licia, infatti, ha sentito le sue compagne di viaggio parlare di lei e ci è rimasta particolarmente male per quanto accaduto. È proprio per questo motivo che, dopo essersi recata in confessionale, si è sciolta in lacrime.

‘Sono stanca di sentire delle voci. Sono stanca di alcune dinamiche. Antonella, Adriana e Paola che si divertono a commentare cose che a me non fanno ridere: come mi sveglio al mattino, come vado a dormire la notte’, dice Licia in confessionale. Insomma, una reazione davvero inaspettata. Che, tra l’altro, le sue coinquiline non hanno potuto fare a meno di commentare. Giunta notte, Adriana ed Antonella si sono confidate proprio su questo comportamento della loro collega. E, vi assicuriamo, non hanno fatto una buona idea di lei. La Elia, ad esempio, è convinta che tutto il percorso della Nunez sia stato studiato a tavolino. A partire da quando, appena entrata nella casa del Grande Fratello Vip, la bella e giovane attrice ha raccontato della storia con Imma Battaglia. Secondo voi, sarà davvero così?