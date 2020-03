Rai Uno, Porta a Porta sospeso: Bruno Vespa su tutte le furie

Rai Uno, Porta a Porta viene sospeso: Bruno Vespa non la prende bene, il suo commento fa discutere. Cosa è successo proprio nelle ultime ore

Il programma di Rai Uno, Porta a Porta, è stato sospeso dalla produzione Rai. Il conduttore, Bruno Vespa, è su tutte le furie. E’ doveroso ricordare, a tal proposito, che a causa dell’emergenza Coronavirus, già tanti altri programmi televisivi hanno dovuto chiudere i battenti almeno momentaneamente. E parliamo di: La Corrida, Made in Sud, Soliti Ignoti, Il Paradiso delle Signore, per quanto riguarda la Rai. Mediaset ha invece cancellato dalla programmazione: Verissimo, Domenica Live, La Repubblica Delle Donne, Quarta Repubblica, Forum. Insomma, la situazione è abbastanza delicata e la produzione ha deciso di rinunciare ad alcuni programmi. Ma il conduttore, Bruno Vespa, non ci sta.

Rai, sospeso anche Porta a Porta: Bruno Vespa su tutte le furie

Il conduttore non ha preso bene la decisione della produzione Rai ed ha fatto sapere: “Apprendo che la direzione generale della Rai avrebbe deciso di non mandare in onda Porta a porta nelle giornate di oggi, mercoledì, giovedì. Da soldato, sono abituato da sempre a rispettare le decisioni aziendali. Ma questa mi sembra gravissima e pretestuosa“.

Inoltre, Vespa ha chiarito che, sì, nei giorni scorsi è stato a contatto con Zingaretti che è risultato positivo al Coronavirus, ma sottolinea che “è venuto a Porta a porta nel pomeriggio di mercoledì scorso e ha manifestato i primi sintomi di positività al virus sabato. Il direttore generale dello Spallanzani, professor Ippolito, mi ha confermato che il rischio si limita alle persone che nelle 48 ore precedenti (e non 72, come nel nostro caso)”.

Coronavirus, l’intervento di Conte

Proprio nelle ultime ore, ricordiamo, il presidente Conte ha esteso la zona rossa a tutta l’Italia. Il numero dei contagiati da Coronavirus è salito troppo e adesso è necessario correre ai ripari. Diversi programmi televisivi hanno rinunciato alla messa in onda. Di sicuro, seguiranno aggiornamenti anche sotto questo punto di vista.