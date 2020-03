Andrea Iannone, il grave lutto che lo addolora: “Sono sconvolto”, ecco cos’è successo, messaggio da brividi del motociclista su Instagram.

Non è un momento facile per Andrea Iannone. Il motociclista è stato temporaneamente sospeso a causa del processo per doping che lo vede protagonista e che non è ancora giunto al termine. Non solo. Anche la vita amorosa del pilota sembra non procedere nel migliore dei modi. Negli ultimi tempi, infatti lui e Giulia De Lellis non sono più stati visti insieme, e dopo un’infinità di voci su un’eventuale crisi tra i due, l’influencer ha fatto chiarezza qualche ora fa, confermando che tra lei e Iannone le cose non vanno bene. Ad aggiungersi a questo momento difficile è arrivata una terribile notizia per il centauro, che poche ore fa è stato colpito da un grave lutto. Il motociclista ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle stories con un messaggio da brividi: “Sono sconvolto”, ha scritto. Scopriamo insieme cos’è successo.

Andrea Iannone è stato colpito da un grave lutto nelle ultime ore e ha condiviso il suo dolore con i followers su Instagram, pubblicando un messaggio da brividi nelle sue ultime stories. Nella giornata di ieri, infatti, si è spento Stefano Bianco, motociclista 34enne che è stato compagno di scuderia di Iannone su Aprilia nel 2007. Bianco, ex campione di Motorbike e Motomondiale, è morto in un incidente stradale a Lenì, in provincia di Torino, dopo essersi scontrato con un camion mentre era in sella alla sua motocicletta. Una notizia davvero scioccante per Iannone, che ha voluto ricordare l’amico con uno straziante messaggio su Instagram: “Siamo stati compagni di squadra e rivali. Di te ho sempre mantenuto il ricordo di un ragazzo puro e vero. Sono sconvolto”, ha scritto Andrea.

Le parole di Iannone sono davvero da brividi e mostrano la stima che il centauro aveva nei confronti del collega, oltre al grande dolore che questa perdita gli ha provocato.