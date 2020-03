Erica Piamonte, la posa mostra il ‘particolare’ dettaglio: “Quattro è meglio di due”, ecco cosa ha mostrato su Instagram l’ex gieffina, fan incantanti dallo scatto.

Erica Piamonte ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello e da allora è diventata un’amatissima influencer sui social. Da quando è finita la sua esperienza nel reality di canale 5, infatti, Erica ha fatto molto parlare di sé, in particolare per la sua relazione con Taylor Mega, nata come una semplice amicizia e diventata sempre più intensa, tanto da trasformarsi poi in una vera e propria storia d’amore. Le due ora non stanno più insieme, ma hanno mantenuto ottimi rapporti e l’ex gieffina oggi è felice accanto al suo nuovo fidanzato. Poco fa ha incantato i suoi followers con alcuni scatti da urlo, nei quali assume una posa che mette in evidenza un ‘particolare’ dettaglio del suo corpo: ecco di cosa stiamo parlando.

Erica Piamonte, la posa mostra il ‘particolare’ dettaglio del suo corpo: ecco lo scatto che ha incantato i fan

Erica Piamonte è super seguita sui social. Il suo profilo Instagram ad oggi conta ben 360mila followers e spesso e volentieri li fa impazzire con foto e video da urlo, in cui mette in evidenza le sue forme esplosive e il suo fisico mozzafiato. In questi giorni di quarantena dovuti all’emergenza Coronavirus, anche Erica sta rimanendo il più possibile in casa e lo ha mostrato poco fa con alcuni scatti. Nelle foto in questione, l’ex gieffina ha un outfit ‘casalingo’ e indossa i pantaloni della tuta del suo fidanzato. La posa di Erica mette in evidenza il suo lato B e mostra anche un ‘particolare’ dettaglio del suo corpo.

“Quattro fossette è meglio di due”, scrive Erica, facendo riferimento ai suoi ‘buchi di Venere’ che, vista la sua posa, sembrano addirittura 4. L’avete notato anche voi?

Erica, chi è il suo fidanzato e come lo ha conosciuto

Erica Piamonte ha ritrovato l’amore alcuni mesi fa accanto al fotografo e imprenditore Alessandro Di Cicco. Come raccontato dalla stessa ex gieffina in una recente intervista, lei e Alessandro si sono conosciuti alla festa di compleanno di Taylor Mega, ex di Erica tra l’altro, e si sono visti per scattare un servizio fotografico. Dopo un iniziale momento di conoscenza, poi, è nato un sentimento, che li vede ad oggi più innamorati e uniti che mai, come spesso entrambi mostrano anche sui social. E a voi piace questa coppia?