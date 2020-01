Erica Piamonte senza biancheria intima: la pelliccia copre solo il davanti, Instagram in delirio per il lato B esplosivo dell’ex gieffina.

Erica Piamonte è stata una delle più grandi protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, sia per il suo carattere forte, che per la sua innegabile bellezza. Fisico da urlo e curve esplosive, la fiorentina è stata al centro del gossip sia dentro la casa, per il flirt con Gaetano Arena, sia quando è uscita, perché ha cominciato una frequentazione con l’influencer Taylor Mega. Le due sembravano inizialmente solo amiche, poi col tempo hanno dimostrato di aver avuto una storia. Oggi, però, Taylor è tornata tra le braccia del suo ex Tony Effe, mentre Erica ha un nuovo amore, il fotografo Alessandro Di Cicco, che si vede molto anche sul suo profilo Instagram. Poco fa, però Erica ha letteralmente fatto impazzire tutti i suoi fan con uno scatto in cui è da sola, senza biancheria intima, e mostra il suo lato B esplosivo: scopriamolo insieme!

Erica Piamonte senza biancheria su Instagram: lo scatto ‘bollente’ mostra il suo lato B

Erica Piamonte sa sempre come far impazzire i suoi fan. L’ex gieffina, infatti, pubblica spesso scatti che mettono in evidenza le sue forme perfette e il suo fisico mozzafiato, mandando in delirio i suoi 365mila followers. Poco fa, però, ha davvero superato se stessa, con una foto a dir poco da capogiro. Nello scatto, infatti, Erica è senza biancheria intima, almeno quella superiore, e si mostra di profilo, coprendosi solo il davanti con una pelliccia banca. Inevitabilmente, vista la posa, tutti gli occhi cadono sulla sua schiena completamente senza veli e il suo lato B da favola, che attira tutta l’attenzione.

Anche se Erica nella didascalia ha chiesto un consiglio ai suoi followers su dove fare nuovi eventuali tatuaggi, la maggior parte dei commenti al suo post è riferita alla sua bellezza e soprattutto al suo corpo mozzafiato, che ha mandato tutti in delirio.