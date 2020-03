Amici 19, la reazione dietro le quinte di Valentin dopo aver abbandonato definitivamente la scuola di Maria De Filippi: cos’è successo.

Valentin ha abbandonato la scuola. Ebbene si. Nel corso della terza puntata di Amici 19, il giovane ballerino di latino è stato allontanato dallo studio televisivo. Dopo un duro botta e risposta con Maria De Filippi, l’affascinante romeno ha perso l’occasione di poter concorrere per la finale del Serale. Come raccontato in diversi nostri recentissimi articoli, l’appuntamento di venerdì 13 Marzo è stato davvero imperdibile. Durante la diretta, infatti, sono accaduto diversi e numerosi colpi di scena. A partire dal provvedimento per Nyv. Fino all’abbandono di Javier e quello di Valentin. Se, però, il cubano è immediatamente rientrato in gioco grazie anche alle parole di Giuliano Peparini, di tutti i suoi professori e della padrona di casa. Il romeno, invece, è stato il terzo eliminato del serale. Ma quale sarà stata la reazione di Valentin dopo l’eliminazione? Ecco. Ci ha pensato il profilo social ufficiale del programma a svelare cosa è accaduto dietro le quinte. Ecco i dettagli.

La reazione dietro le quinte di Valentin dopo aver abbandonato Amici 19

Non deve essere stata affatto una puntata facile per Valentin quella andata in onda venerdì 13 Marzo. Durante il terzo appuntamento di Amici 19, il giovane ballerino ha deciso di abbandonare la scuola. A far scatenare il tutto, come raccontato in un nostro recente articolo, è stata la sua sconfitta alla sfida con Gaia per aggiudicarsi la maglia della quarta puntata del serale. Interrogato da Maria De Filippi per sapere se aveva bene inteso per quale motivo aveva perso il duello, Valentin ha chiaramente risposto di essersi meritato la sconfitta. E di non essere stato affatto concentrato durante la sua performances per quanto accaduto poco prima al suo compagno Javier. Sostenendo che, qualora avesse vinto con l’ultimo duello con Jacopo, avrebbe ugualmente abbandonato la scuola. Inevitabile, quindi, la reazione della padrona di casa. Che, visibilmente provata da quanto accaduto in questa intensa terza diretta, lo ha invitato ad abbandonare lo studio. La domanda che adesso tutti ci facciamo è: come sarà stata la reazione di Valentin dopo tutto questo? A svelare ogni cosa è il profilo social ufficiale del programma. Che, tramite un post caricato qualche ora fa, ha chiaramente mostrato cosa è successo dietro le quinte.

In questo breve video social, si vede chiaramente Valentin fortemente turbato per quanto accaduto durante la terza puntata di Amici 19. Non proferisce parola, il ballerino. Eppure, si capisce chiaramente il suo stato d’animo. Secondo voi, è stato giusto eliminarlo dal gioco?