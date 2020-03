C’è Posta Per te, Al Bano e Romina in studio: la storia di Giuseppe, che ha fatto una sorpresa a sua madre dopo la morte del fratello Francesco.

L’ultima puntata di C’è Posta Per Te non ha disatteso le aspettative. Grandi emozioni e tanti colpi di scena stanno caratterizzando il programma anche questa sera, come è sempre successo in questa edizione. Dopo la storia di Carmelo e le sue figlie e quella di Gianluca che ha chiesto perdono a sua moglie, è arrivata una bellissima sorpresa con due grandi ospiti. Stiamo parlando di Al Bano e Romina, che sono stati invitati da Giuseppe per fare una sorpresa a sua mamma Cetty. La donna ha perso suo figlio Francesco in un incidente stradale e ora ha ricevuto una dolce dedica da Giuseppe: ecco cos’è successo.

C’è Posta Per Te, Giuseppe fa una sorpresa alla mamma dopo la morte del fratello: in studio Al Bano e Romina

Anche questa sera, come sempre, C’è Posta Per Te sta regalando grandi emozioni al pubblico, ma soprattutto ha visto arrivare in studio dei grandi ospiti. Parliamo di Al Bano e Romina, che sono stati invitati da Giuseppe. Il giovane ha voluto fare una sorpresa a sua madre Cetty dopo la morte di suo fratello Francesco, deceduto in un incidente in motocicletta. Il giovane ha raccontato che la morte di suo fratello ha distrutto sua mamma, anche perché lui era una persona solare e divertente e aveva un rapporto speciale con la madre, a differenza sua, che invece è stato sempre timido e riservato. Il giovane, inoltre, si è sentito sempre in colpa per essere stato lui a regalare a Francesco la motocicletta con cui ha avuto l’incidente. Dopo aver vissuto alcuni anni in America, Giuseppe è tornato a vivere in Sicilia per stare vicino a sua madre dopo questa grande perdita e ha voluto sfruttare quest’occasione a C’è Posta Per Te per dichiarare a sua madre il suo amore, ma soprattutto per dirle di aprirsi di più con lui. Per fare tutto questo, ha chiesto la presenza di Al Bano e Romina, che sono gli idoli di sua mamma.

“Ho sentito la tua storia e il cuore ha fatto i suoi sobbalzi”, ha detto Al Bano a Cetty, “Mi unisco al tuo dolore, ma non dobbiamo diventare schiavi del nostro dolore, dobbiamo essere un esempio per chi amiamo”, ha aggiunto il cantante, che ha dato vita anche ad alcuni simpatici siparietti con Romina. “Giuseppe sa come dirti ti voglio bene, lo fa con lo sguardo e con la voce del silenzio, quella che nasce dal cuore”, ha concluso Al Bano.

“Devi vivere nel presente, anche per tuo figlio e per i tuoi nipotini. Non devi fissarti sul dolore del passato, altrimenti non ne esci più. Ne so qualcosa anch’io”, ha detto Romina, che ha regalato a Cetty un bracciale fatto da lei e una trousse per il trucco, come simbolo per il fatto che Cetty non si trucca più da quando è morto suo figlio. Al Bano, invece, ha dato alla donna il suo foulard come portafortuna. Giuseppe, infine, ha chiesto alla mamma di tornare a sorridere insieme e lei ha aperto la busta, sulle note dell’ultimo singolo di Al Bano e Romina, ‘Raccogli l’attimo’.