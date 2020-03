Amici, la reazione di Giuliano Peparini dopo la puntata: parole inaspettate

Amici, la reazione di Giuliano Peparini dopo la puntata: il lungo sfogo del maestro di danza su Instagram, le sue parole sono inaspettate.

La puntata di Amici di venerdì sera è stata davvero scoppiettante ed è successo di tutto. Maria De Filippi ha dovuto fare a meno del pubblico ancora una volta a causa dell’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia, ma soprattutto non ha avuto in studio Loredana Berté, costretta rimanere a Milano a causa dell’ordinanza del Governo che ha isolato la Lombardia. La puntata non è stata facile fin dall’inizio per Nyv, che è stata mandata direttamente in eliminazione dai professori dopo il comportamento avuto in settimana. Momenti non facili anche per Nicolai e Javier, che si sono più volte pizzicati nel corso della serata. A un certo punto è scoppiato un vero e proprio caos, perché il ballerino cubano ha minacciato di abbandonare la trasmissione dopo aver perso una sfida con Nicolai, ritenendo ingiusta la decisione dei giudici. Ad avallare le sue parole anche Timor Steffens e Alessandra Celentano, che ha avuto una forte discussione con Maria De Filippi. Momento difficile da gestire per la conduttrice, che alla fine è riuscita a far ragionare Javier. La situazione, però, è degenerata anche alla fine, quando al momento dell’ultima sfida, Valentin ha dichiarato che avrebbe lasciato il programma anche se avesse vinto contro Jacopo. A questo punto la De Filippi ha sbottato e ha messo alla porta il ballerino, che è stato dunque eliminato. Poco fa il maestro Giuliano Peparini ha detto la sua su quanto accaduto: ecco le sue parole inaspettate.

Amici, la reazione di Giuliano Peparini dopo la puntata: ecco le parole del coreografo su Instagram

Giuliano Peparini ha voluto esprimere la sua opinione dopo quanto accaduto nella puntata di venerdì. Maria De Filippi ha dovuto far fronte a una serie di imprevisti e colpi di scena e alla fine ha sbottato con Valentin, cosa che non è piaciuta a gran parte dei pubblico sul web. Poco fa il maestro di danza Giuliano Peparini ha pubblicato un lungo post su Instagram, in cui ha spiegato il suo pensiero. “Non voglio entrare nella polemica e non voglio parlare di meriti e demeriti”, ha sottolineato il coreografo, “Dietro quello che si vede in tv c’è un lavoro intenso di ore e giorni e bisogna avere rispetto per questo”. Peparini ha detto che Amici è una grande opportunità per i giovani e che non si può entrare e uscire dal programma in base allo stato d’animo del momento.

“E’ fondamentale avere gratitudine e rispetto per le possibilità che la vita ci dona, perché solo così daremo valore a noi stessi”, ha concluso Giuliano Peparini. A chi saranno rivolte queste sue parole?