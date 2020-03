Nel corso della puntata di Uomini e Donne Over di lunedì 16 Marzo assisteremo ad una lite furiosa tra Gianni Sperti e il cavaliere Marcello.

Ultima settimana di messa in onda di Uomini e Donne. Come raccontato in un nostro recente articolo, fin quando non terminerà l’emergenza Coronavirus, il dating show di Canale 5 non potrà più essere registrato. Per questo motivo, dal 23 Marzo non potremmo assistere, almeno per il momento, alle vicende del Trono Classico ed Over. Nonostante questo, però, lunedì 16 Marzo andrà in onda una puntata davvero imperdibile. Durante la quale, stando ad alcune anticipazioni svelate dal sito ufficiale del programma, si verificherà una violenta lite tra Gianni Sperti e Marcello. L’opinionista pugliese, già in precedenti occasioni, non ha mai nascosto di non vederci chiaro nella frequentazione del cavaliere con Annamaria. Ecco, però, cosa succederà.

Uomini e Donne Over del 16 Marzo: lite furiosa in studio

Nel corso della puntata di Uomini e Donne Over che andrà in onda lunedì 16 Marzo, come dicevamo precedentemente, assisteremo ad una lite furiosa tra Gianni Sperti e Marcello. Seppure il cavaliere romano abbia intrapreso una profonda conoscenza con la bella Annamaria, sembra che non voglia affatto proseguirla al di fuori delle telecamere. È proprio questa volontà che, già in diverse occasioni, ha fatto sospettare l’opinionista pugliese che, in realtà, i due siano d’accordo. Non si è mai nascosto dietro un dito, l’ex marito di Paola Barale. E non lo farà nemmeno nel corso di questa puntata. Che, stando a quanto trapelato da alcune anticipazioni svelate dal sito ufficiale del programma, si dimostrerà essere davvero imperdibile. Dopo aver affrontato la conoscenza di Aurora con Sandro, altro cavaliere del parterre, è il turno di Marcello ed Annamaria raccontare la loro avventura.

Tuttavia, è proprio durante il loro racconto che Gianni Sperti non potrà fare a meno di intervenire. Lanciando delle vere e proprie accuse al cavaliere romano. ‘Con la storia del preparato la devi fare finita’, tenta di giustificarsi Marcello. Immediata è stata la reazione di Gianni: ‘Perché non posso pensare quello che mi trasmettete’. Ed, infine, conclude: ‘Marcello, se tu ti comportassi bene fuori e dentro, probabilmente non avrei altri pensieri’. Cosa vorranno dire le parole di Gianni? Lo scopriremo.