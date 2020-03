GF Vip, il marito di Fernanda Lessa su tutte le furie: “Che vergogna”, il lungo sfogo senza freni su Instagram, ecco cosa lo ha fatto sbottare.

Il Grande Fratello Vip è uno dei pochi programmi che continua ad andare regolarmente in onda nonostante l’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia intera, compreso anche il mondo dello spettacolo. Gli autori e Alfonso Signorini hanno deciso infatti di continuare il reality proprio per tenere compagnia al pubblico e regalare a chi vuole un momento di svago in questa lunga e difficile quarantena. E’ stato lo stesso conduttore a spiegare tutto all’inizio dell’ultima diretta, andata in onda mercoledì scorso. Signorini è stato costretto a condurre il programma dagli studi di Cologno Monzese per evitare il viaggio a Roma e in studio con lui c’era solo Pupo. Niente pubblico, né ex concorrenti. In collegamento dallo studio di Roma solo Michele Cucuzza e Rita Rusic, che vivono nella capitale. Insomma, il momento è difficile, ma il GF Vip ‘tiene botta’ e continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico. Nelle ultime ore in casa c’è stata una brutta discussione tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese, che ha avuto diversi strascichi anche per gli altri concorrenti, che hanno commentato senza freni l’accaduto. Poco fa, invece, un durissimo attacco è arrivato dall’esterno della casa. Il marito di Fernanda Lessa si è infuriato e ha sbottato sui social: “Che vergogna!”, ha scritto. Ma cosa ha visto di così grave da portarlo a perdere la pazienza? Scopriamolo insieme!

GF Vip, il marito di Fernanda Lessa furioso su Instagram: “Che vergogna”, ecco cosa ha visto nella casa

Il marito di Fernanda Lessa, Luca Zocchi, ha affidato a Instagram un durissimo sfogo su quanto accaduto nella casa nelle ultime ore. Luca è innamoratissimo di sua moglie e l’ha sempre sostenuta da quando è entrata nella casa. Indimenticabile il loro incontro alcune settimane fa, che ha dimostrato tutto l’amore che li lega. Qualche ora fa Zocchi è intervenuto sui social per difendere ancora una volta Fernanda, dopo aver visto una scena che proprio non gli è piaciuta. Nel video che lui ha postato su Instagram, si vedono infatti Sossio, Antonella, Paola e Andrea Denver che commentano alcuni comportamenti della Lessa in modo piuttosto duro, dandole della ‘vipera’. “Fernanda sta male per il mal di denti e la si prende per c**o così”, scrive Luca, che dà del ‘troglodita e ignorante’ a Sossio, del ‘crotalo’ ad Antonella Elia, poi chiama Denver ‘buon samaritano’ e paragona Paola a una ‘borsa falsa di Vuitton’. “Che vergogna, non sapete dire le cose in faccia”, scrive ancora Zocchi, che sembra davvero furioso.

Luca è davvero su tutte le furie e non lo nasconde. Non ci resta che aspettare la puntata di mercoledì per scoprire come reagirà Fernanda.