Uomini e Donne non va in onda: nonostante fossero state pubblicate le anticipazioni della puntata odierna, il dating show non è stato trasmesso.

Sapevamo che sarebbe stato sospeso Uomini e Donne. Come raccontato anche in un nostro recente articolo, a causa dell’impossibilità di registrare nuove puntate, il dating show di Maria De Filippi, fino a data da destinarsi, non andrà più in onda. Una decisione inaspettata, ma più che inevitabile data l’emergenza Coronavirus. Tuttavia, nonostante questo, sapevamo che fino al 23 Marzo sarebbero andate in onda tutte le puntate del Trono Classico già registrate. E, non a caso, qualche ora fa, vi abbiamo anticipato quello che sarebbe dovuto accadere nel corso della puntata del Trono Over che sarebbe andata in onda oggi, lunedì 16 Marzo. Peccato che, inaspettatamente, le avventure dei cavalieri e delle dame di Canale 5 non siano andate in onda. Al loro posto, infatti, è stato trasmesso un emozionante e romantico film di Inga Lindstrom. Sembra che, però, la decisione non sia stata affatto presa bene dal pubblico del programma. Che, immediatamente, si è riversato sul profilo social ufficiale per dimostrare tutto il suo dissenso. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne non va in onda: il web protesta

Sarà stata una decisione presa all’ultimo minuto, senza alcun dubbio. Nonostante fosse data per certa la puntata di Uomini e Donne di quest’oggi dedicata al Trono Over, il dating show, purtroppo, non è andato in onda. Al suo posto, come dicevamo precedentemente, è stato trasmesso un film di Inga Lindstrom. Tuttavia, il caloroso e tanto affezionato pubblico del programma di Canale 5, appena resasi conto di quanto accaduto, si è riversato sul profilo social ufficiale del programma per cercare di capirne di più. Sotto al post Instagram in cui si davano le anticipazioni della puntata del Trono Over di oggi, infatti, si leggono numerosi commenti di tutti coloro che aspettavano con ansia l’appuntamento odierno. Eccone alcuni:

Come dicevamo precedentemente, questi ne sono soltanto alcuni dei commenti a cui facciamo riferimento. Appena trascorsa l’ora di inizio di Uomini e Donne e appena resisi conto che la puntata non sarebbe andata in onda, l’affezionato pubblico del dating show si è riversato sotto il posto social. Numerosi, infatti, sono colore che chiedono perché il programma non è andata in onda. Come altrettanto numerosi sono coloro che chiedono per quale motivo sia stato sospeso. Dal momento che diverse puntate sono state registrate. Cosa sarà successo, quindi? E, soprattutto, quando verranno trasmessi questi appuntamenti già ‘pronti’. Staremo a vedere.

