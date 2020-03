Durante la diciassettesima puntata del GF Vip è scoppiata una lite in diretta televisiva: tra le due donne sono volate dei veri e propri insulti.

Pensavate fosse una diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip tranquilla? Beh, non è stato affatto così. Perché, nonostante diversi momenti emozionanti accaduti in diretta televisiva, non sono affatto mancati degli accesi scambi di opinioni. Non ci riferiamo soltanto, badate bene, allo scontro tra Licia Nunez ed Antonella Elia che non stenta affatto a placarsi, ma anche ad una vera e propria lite scoppia all’improvviso. Perché, ammettiamolo, nessuno si aspettava che sarebbe scoppiato uno scontro tra loro due. Ma di chi parliamo? Facciamo riferimento all’opinionista di Piero Chiambretti e Rita Rusic. Ebbene si. Sembrava che, all’interno della casa, i rapporti tra di loro fossero ottimi. Eppure, questa sera, l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, lite in diretta: cos’è accaduto

Era il momento della ‘resa dei conti’ tra Valeria Marini ed Antonella Elia. Sin dall’ingresso della showgirl sarda in casa, abbiamo potuto percepire quanto tra le due donne i rapporti non fossero affatto idilliaci. Già in diverse occasioni, infatti, l’opinionista di Piero Chiambretti e la Valeria Nazionale sono state protagoniste di accesi e duri scontri. È proprio per questo motivo che, anche in previsione della finale, gli autori del Grande Fratello Vip hanno pensato bene di avere un ennesimo confronto. Confronto che, vi anticipiamo, non è andato assolutamente a buon fine. Tra le due donne, infatti, sono continuare a volare parole pesantissime. Ma non solo. Perché, chiamata in causa da Alfonso Signorini, anche Rita Rusic ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe contro la Elia. ‘È una persona anaffettiva’, dice l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Suscitando, com’è giusto che sia, la reazione della Elia.

‘Il più grande difetto che ha Antonella è che è una persona anaffettiva’, dice Rita Rusic. Immediata è stata la reazione della Elia. Che, come al suo solito, non le ha certo mandate a dire: ‘Sei una strega’. Così risponde l’opinionista di Piero Chiambretti al ‘Sei perfida’ dell’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Insomma, sono volati dei veri e propri insulti, no?

Il messaggio inaspettato di Wanda Nara

Seppure Wanda Nara non sia presente fisicamente nello studio del Grande Fratello Vip, ha voluto ugualmente far sentire la sua presenza in studio. È proprio per questo motivo che, nel bel mezzo della diretta, ha pensato bene di inviare un messaggio davvero inaspettato a tutti i concorrenti, Alfonso Signorini e Pupo.