Tramite alcune Instagram Stories, Giulia De Lellis ha svelato di aver vissuto una giornata davvero allucinante: ecco cosa le è successo.

È seguitissima sul suo canale social ufficiale, Giulia De Lellis. Da quando il suo percorso a Uomini e Donne è terminato, l’ex corteggiatrice ha riscosso un successo davvero inaudito. Sarà per la sua semplicità, per la sua simpatia e la sua bellezza, ma la romana è una delle influencer più in voga del momento. È proprio per questo motivo che, su Instagram, la De Lellis non perde occasione di poter comunicare, seppure dietro lo schermo di un telefono, con i suoi numerosi sostenitori. Lo sta facendo spesso in questi giorni di quarantena. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, splendida come sempre, ha raccontato ai suoi followers di aver vissuto una giornata davvero allucinante. Ovviamente, nulla di grave. Piuttosto, siete curiosi di sapere cos’è successo a Giulia? Ecco tutti i dettagli.

Giulia De Lellis: ‘Giornata allucinante’, cosa le è successo

È a Roma, Giulia De Lellis. A causa dell’emergenza Coronavirus, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è ritornata nella sua città d’origine. E non ha fatto più ritorno al Nord. Seppure, stando a quanto si apprende dal settimanale Chi, sembrerebbe che l’influencer abbia acquistato una nuova casa a Pomezia, qualche settimana fa, Giulia ha ammesso che, appena possibile, sarebbe ritornata a Milano. In attesa di questo momento, la De Lellis non perde occasione di poter rendere manifesto tutto ciò che combina durante questa quarantena. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, visibilmente stanca, la romana ha affermato di avere avuto una giornata davvero allucinante. A causa del Covid-19, diversi suoi lavori sono stati rimandati. Eppure, stando a quanto si apprende da queste ultime IG Stories, sembrerebbe che alcuni debbano essere ugualmente portati avanti.

‘Sto semplicemente organizzando delle cose che, nonostante si siano fermate diverse situazioni lavorative, inevitabilmente alcune devono per forza continuare ad andare’, queste le parole che Giulia De Lellis utilizza per ‘giustificare’ la sua assenza odierna da Instagram.

Cosa sta accadendo con Andrea Iannone?

Si parla da diverse settimane di una presunta crisi tra Giulia De Lellis ed Andrea Iannone. Eppure, sebbene non ci sia stata la piena conferma, qualche giorno fa, l’influencer romana ha ammesso che c’è qualcosa che non va. Tramite una diretta Instagram, l’ex corteggiatrice ha, infatti, fatto chiaramente intendere la verità. Ma non solo. Perché, qualche ora fa, ha anche ammesso di sentire Andrea Damante. Cosa accadrà più?