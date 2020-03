Paulo Dybala, la fidanzata Oriana positiva al Coronavirus: ‘Non mi sentivo bene’

Paulo Dybala e la sua fidanzata Oriana sono risultati positivi al Coronavirus: i sintomi della ragazza spiegati in un video social.

Pochissime ore fa, tramite il suo canale social ufficiale, Paulo Dybala ha annunciato di essere risultato, insieme alla sua fidanzata Oriana Sabatini, positivo al Coronavirus. Ebbene si. Dopo Daniele Rugani, anche un altro fuoriclasse della Juventus è stato contagiato dal Covid-19, il virus cinese che, in queste ultime settimane, sta piegando praticamente in due la nostra penisola. A poche ore dall’annuncio del calciatore, anche la giovane ha voluto rompere il silenzio sui social. E così, con un breve video su Instagram, l’argentina ha voluto rassicurare tutti i suoi sostenitori, la sua famiglia e, soprattutto, spiegare come ha avuto la sensazione di essere stata infettata. Insomma, Oriana non ha fatto altro che spiegare i suoi sintomi. Sappiamo, infatti, che possono esserci anche gli asintomatici. Proprio come Michela Persico. Anche la compagna di Dybala era di una essi? Scopriamo tutti i dettagli.

Oriana Sabatini, la fidanzata di Paulo Dybala positiva al Coronavirus: i sintomi

Come dicevamo precedentemente quindi, in questo breve video social caricato sul suo profilo Instagram, Oriana Sabatini non soltanto ha voluto rassicurare la sua famiglia e i suoi seguaci di stare bene nonostante sia risultata positiva, insieme al suo fidanzato Paulo Dybala, al Coronavirus, ma anche quali sono stati i sintomi che le hanno fatto venire il pensiero di aver contratto il virus cinese. La giovane argentina, infatti, ha affermato di aver avuto tosse, dolori al corpo e alla testa. Ma che, nonostante questo, ha continuato a svolgere la sua vita regolarmente. Pensate, si è addirittura allenata. È proprio per questo motivo che, quindi, ha deciso di sottoporsi al tampone. L’esito lo sappiamo. Tuttavia, Oriana tiene a specificare che, attualmente, nonostante una sensazione di disagio, sta decisamente meglio.

Ma non è affatto finita qui. Perché Oriana, in questo breve video social, fa molto di più. La giovane ragazza, infatti, tiene anche a sottolineare quanto il virus non sia affatto una cosa da poco. E che è più che giusto che tutti noi rispettiamo le prescrizioni consegnatici.