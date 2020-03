Coronavirus, Catena Fiorello, nel corso della puntata di domenica 22 Marzo, è stata la protagonista di una testimonianza choc: i dettagli.

Anche Domenica 22 Marzo è andata in onda una nuova puntata di Live-Non è la D’Urso. Concentrata principalmente sull’emergenza Coronavirus che, in queste ultime settimane, sta attanagliando tutta la nostra penisola, l’appuntamento ha regalato dei momenti davvero incredibili. A partire, quindi, da Paolo Brosio che, improvvisamente, si è addormentato in diretta. Fino all’annuncio inaspettato di Barbara D’Urso sull’appuntamento di martedì sera. Insomma, una puntata più che imperdibile. Durante la quale, tra l’altro, non sono affatto mancate testimonianze davvero choc. È il caso di Catena Fiorello. Che, in diretta dalla sua abitazione, si è lasciata andare a delle parole davvero incredibili sul Covid-19 e su quanto le è accaduto qualche giorno fa in un supermercato. Ecco le sue dichiarazioni.

Catena Fiorello a Live: ‘Sono stata aggredita’, la testimonianza sul Coronavirus

In collegamento dalle proprie abitazione per la puntata di Domenica 22 Marzo di Live-Non è la D’Urso ci sono stati tantissimi personaggi televisivi. A partire da Valeria Marini ed Eleonoire Casalegno. Fino a Catena Fiorello. Ecco. È proprio la sorella dei grandissimi Rosario e Beppe, nel match dedicato al Coronavirus, si è lasciata andare ad una testimonianza davvero choc. Come sappiamo, una delle regole principali da rispettare per limitare al meglio la diffusione del Covid-19 è quella di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. Ecco. È proprio su questo punto che, per la prima volta, la scrittrice ha confessato di essere stata aggredita. Era in un supermercato della Capitale. Quando, dopo aver fatto notare ad un signore in fila di non stare rispettando affatto queste misure, è stata aggredita violentemente da quest’ultimo.

‘Sono stata aggredita da un uomo solo per avergli detto di non starmi attaccato’, dice Catena Fiorello a Barbara D’Urso. Che, com’è giusto che sia, era allibita dopo aver ascoltato queste parole. E, poi, continua nel racconto: ‘È intervenuto con violenza. Non mi ha alzato le mani per poco’. Insomma, un episodio davvero spiacevole, c’è poco da dire.

Live-Non è la D’Urso: ascolti auditel da sogno

Ancora una volta, Barbara D’Urso e il suo Live si sono dimostrati delle vere e proprie certezza per la domenica sera. Per la puntata di ieri sera, lo show ha registrato dei numeri di share davvero altissimi. Pensate, parliamo di circa 4 milioni di telespettatore e uno share pari al 21%. Insomma, un successo davvero assoluto, vero? Ma, d’altra parte, è più che meritato.