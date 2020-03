Durante la diciottesima puntata del GF Vip, Antonella Elia è finita in lacrime ed ha detto di vergognarsi di quello che è: poi la sorpresa inaspettata.

La diciottesima puntata del Grande Fratello Vip è stata davvero molto intensa per Antonella Elia. Dopo la furiosa lite con Fernanda Lessa di qualche ora prima, l’opinionista di Piero Chiambretti, chiamato in causa da Alfonso Signorini, ha chiesto immediatamente scusa per quanto accaduto a tutto il pubblico a casa. Ma non solo. Perché,come sempre, la Elia è stata la protagonista assoluta delle semifinale. Ancora prima di scoprire chi tra lei e la modella brasiliana avrebbe dovuto abbandonare il gioco ad un passo dalla finale, Antonella è stata chiamato dal padrone di casa nella mistery room per parlare della storia della sua vita. Sappiamo che, ad uno ad uno, tutti i concorrenti hanno dovuto ripercorrere i momenti salienti della loro esistenza. Qualche ora fa, ad esempio, vi abbiamo parlato di Fernanda. Nel corso della diciottesima puntata, però, il direttore di ‘Chi’ ha voluto affrontare più da vicino il drammatico passato della Elia. È proprio in questo momento che la fidanzata di Pietro Delle Piane è finita in lacrime.

Antonella Elia in lacrime al GF Vip: l’amara confessione e la splendida sorpresa

Chiamata nella mistery room della casa del Grande Fratello Vip da Alfonso Signorini per parlare di un argomento davvero ‘delicato’, Antonella Elia è ritornata a parlare della sua vita. Lo aveva fatto anche durante la settimana. Quando, ripercorrendo i momenti salienti della sua esistenza, l’opinionista di Piero Chiambretti ha avuto la possibilità di parlare del suo drammatico passato. All’età di un anno e mezzo, Antonella ha perso la madre. E, dopo essere stata allevata dai suoi nonni materni, è ritornata a vivere con suo padre. È proprio all’età di nove anni, da come si ricorda la Elia, che ha incontrato la sua matrigna. Una donna che l’ha colpita sin dal primo momento. E che, perciò, Antonella non ha mai faticato a chiamare ‘mamma’. Ecco. È proprio in questo preciso momento che l’opinionista non ha potuto fare a meno di finire in lacrime.

Il ricordo della sua vita è davvero emozionante. Ed è per questo motivo che non ha potuto fare a meno di trattenere lacrime. Anche dopo aver parlato del suo passato, pensate! Anche perché, subito dopo, Antonella Elia ha ricevuto una splendida sorpresa. La sua matrigna, infatti, ha deciso di scriverle una lettera. E, vi assicuriamo, le parole sono davvero da brividi. Impossibile, quindi, per la gieffina e il padrone di casa trattenere la propria emozione.