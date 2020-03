Giulia De Lellis ‘in imbarazzo’: “Faccio schifo”, la confessione inaspettata

Giulia De Lellis si mostra ‘in imbarazzo’ su Instagram: “Faccio schifo”, la confessione inaspettata dell’influencer spiazza i followers, ecco cos’è successo.

Giulia De Lellis è sempre presente sui social e condivide con i suoi followers tutto quello che fa. Soprattutto in questi giorni in cui anche lei è in quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus, l’influencer ‘dialoga’ molto con i suoi fan e dispensa loro tanti consigli su come trascorrere al meglio questo tempo in casa. Lei, ad esempio, sta riposando molto visto che di solito è sempre impegnatissima con il lavoro e sta godendo della compagnia di suo fratello, che è spesso con lei. Insomma, sono giorni di ‘fermo’ anche per Giulia, che però continua a tenersi sempre in costante collegamento con i suoi followers, facendo tutorial e mostrando loro i suoi prodotti. Poco fa, però, ha fatto una ‘particolare’ e inaspettata confessione ai suoi seguaci, mostrandosi anche abbastanza in ‘imbarazzo’: “Faccio schifo”, ha detto la De Lellis. Ma cos’è successo? Continuate a leggere e lo scoprirete!

Giulia De Lellis in ‘imbarazzo’: “Faccio schifo”, ecco l’inaspettata confessione dell’influencer su Instagram

Giulia De Lellis ha sempre un rapporto molto diretto e aperto con i suoi followers, che ad oggi sono ben 4 milioni e mezzo. Il profilo Instagram dell’influencer, infatti, è pieno di video e storie in cui l’ex corteggiatrice si racconta senza freni, a 360 gradi, esprimendo sempre il suo pensiero senza peli sulla lingua e condividendo la sua vita quotidiana. In questo periodo si è anche parlato molto della sua vita sentimentale, vista la fine della storia con Andrea Iannone e le voci su un possibile ritorno di fiamma con Andrea Damante. Su questo argomento Giulia è molto riservata e dice molto poco, solo qualche lieve accenno di tanto in tanto. Poco fa, invece, ha fatto una confessione inaspettata su Instagram. Giulia ha infatti rivelato ai suoi fan di essersi svegliata da poco, più o meno intorno alle 14. ‘Imbarazzante’, scrive l’influencer nella didascalia del video. “Faccio schifo ragazzi, mi sono svegliata venti minuti fa”, racconta.

Nel video Giulia specifica che sta approfittando di questa quarantena per recuperare il sonno perso negli ultimi anni di vita, perché solitamente dorme sempre 3-4 ore a notte, mentre adesso che non ha impegni di lavoro, può permettersi delle lunghe dormite. Dopo questa ‘confessione’, la De Lellis ha poi mostrato alle sue tantissime fan gli ultimi prodotti che le sono arrivati in vista della Pasqua, strappando come sempre un sorriso a tutti con l sua simpatia e genuinità.