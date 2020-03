Le Iene Show, il programma slitta ancora: quando andrà in onda

Il programma Le Iene Show è nuovamente slittato: ecco quando andrà in onda lo show di Davide Parenti su Italia Uno, tutti i dettagli.

Una brutta notizia in arrivo per tutti i fan de Le Iene Show. Dopo la sospensione del programma per il caso di Coronavirus all’interno della redazione, sembrava che sarebbe ritornata in onda giovedì 9 Aprile. Ebbene si. Dopo tutta la quarantena imposta a ciascun componente dello staff, sembrava che lo show di Davide Parenti di Italia Uno sarebbe ritornata ad allietare e a fare compagnia tutto il suo affezionato pubblico ad inizio Aprile. A quanto pare, però, non è affatto così. Tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale del programma, Le Iene ci informano che il programma slitta ancora una volta. Ebbene si. Non assisteremo alla ripresa della stagione il 9 Aprile, bensì un altro giorno. Ecco quando.

Le Iene Show slitta ancora una volta: quando torna in onda il programma di Italia Uno

Dopo il comunicato ufficiale della Mediaset che conferma la messa in onda di Amici, Grande Fratello Vip e Striscia la Notizia, arriva un’altra nota ufficiale riguardo Le Iene Show. Sul sito ufficiale del programma di Italia Uno, come dicevamo precedentemente, è stato pubblicato un annuncio clamoroso: lo show di Davide Parenti non partirà nuovamente il 9 Aprile. Ebbene si. Dopo la sospensione del programma per la positività di una persona che lavora all’interno della redazione al Covid-19, sembrava che Alessia Marcuzzi e company sarebbero ritornati tra meno di due settimane. Invece, non è affatto così. Ce lo fa sapere, come anticipato in alto, questa nota ufficiale.

‘Le Iene torneranno in onda il 23 Aprile. Lo ha deciso il comitato programmi di Mediaset’, così inizia il comunicato ufficiale condiviso sul sito ufficiale del programma di Davide Parenti. Dove, tra l’altro, viene specificato che a causa della sospensione di diversi programmi di intrattenimento, anche questo subisce un ulteriore stop. ‘Non dipende da noi. Torneremo così’, conclude il comunicato.