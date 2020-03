Dopo il successo della quarta stagione, Marco D’Amore svela ogni cosa su Gomorra 5? Cosa succede per la serie a causa dell’emergenza Coronavirus.

Sono trascorsi diversi mesi da quando sono terminate le avventure di Gennaro Savastano e company, lo sappiamo. Così come tutte le altre stagioni precedenti, anche la quarta ha riscosso un successo davvero assoluto. È proprio per questo motivo che c’è tanta euforia ed entusiasmo nel sapere se Gomorra 5 si farà oppure no. Ecco. A svelare ogni minima cosa è uno degli sceneggiatori. Parliamo di Marco D’Amore. Che, dopo aver ‘abbandonato’ i panni di Ciro Di Marzio ed averli fatti rivivere nello spin-off ‘L’immortale’, si sta dedicando anima e corpo ad una nuova ed avvincente stagione della famosa serie televisiva. Tuttavia, come raccontato dal diretto interessato in una recente intervista per La Repubblica, l’attore napoletano è stato il protagonista di una clamorosa confessione. Sebbene sia lui che tutti gli altri siano a lavoro per le nuove avventure dei clan, sembrerebbe che le riprese rischino di saltare. Perché? Scopriamolo insieme.

Gomorra 5 si farà? Parla Marco D’Amore, le riprese sono a rischio

Come raccontato da Marco D’Amore in una recente intervista per La Repubblica, quindi, sia lui che tutti gli sceneggiatori stanno lavorando per Gomorra 5. La quarta stagione delle serie televisiva di Sky concentrata sulle vicende di Gennaro Savastano ha conquistato, ancora una volta, tutti. Ed è per questo motivo che non si vede l’ora di scoprire cosa accadrà al boss di Secondigliano. Ecco, ma quando potremo vederla? Beh, a tal proposito, c’è una questione da risolvere. Perché se l’ex Ciro Di Marzio ha ammesso di stare lavorando ad una stagione avvincente, affascinante e sorprendente, ha anche confessato che non sa ancora quando ci saranno le riprese. O, per meglio dire, le riprese sarebbero dovute iniziare quest’estate. Soltanto che se l’emergenza Coronavirus dovesse continuare, sarebbe un vero e proprio problema portare innanzi.

‘È la più rischiosa’, queste le parole che utilizza Marco D’Amore per descrivere la quinta stagione di Gomorra alla quale sta lavorando. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, le riprese potrebbero essere a rischio. Se questa emergenza Coronavirus dovesse continuare, la troupe della serie, infatti, non può iniziare a registrare i nuovi episodi.