Elettra Lamborghini, il ‘triste’ annuncio ai fan: “Dopo la quarantena…”

Elettra Lamborghini ha fatto un ‘triste’ annuncio ai suoi fan su Instagram: “Dopo la quarantena…”, ecco le parole della cantante nel dettaglio.

Elettra Lamborghini è un personaggio davvero amatissimo e molto seguito, soprattutto sui social. Il suo profilo Instagram da ben 5 milioni e mezzo di followers è cliccatissimo, soprattutto perché lei pubblica sui social gran parte della sua vita quotidiana. Spesso fa impazzire i suoi ammiratori con foto e video ‘di fuoco’, che mettono ben in evidenza le sue forme esplosive e il suo corpo da urlo. Elettra, infatti, è particolarmente disinibita e non ha problemi a mostrarsi sui social in tutta la sua bellezza. Ma non è tutto. Il suo profilo è anche pieno di video in cui si diverte col suo fidanzato, il dj Afrojack, con il quale presto convolerà a nozze. I due hanno davvero un rapporto speciale e lui qualche giorno fa le ha fatto una splendida sorpresa in occasione del loro anniversario, come lei stessa ha raccontato sui social. Insomma, Elettra e Nick, questo il vero nome di Afrojack, formano una bellissima coppia, super affiatata e stanno trascorrendo insieme questa quarantena forzata dovuta all’emergenza Coronavirus. Poco fa, però, la cantante ha fatto un annuncio spiacevole ai suoi fan, in riferimento a quello che accadrà quando la quarantena sarà finita: ecco le sue parole.

Elettra Lamborghini è sempre molto presente sui social e documenta tutto quello che fa nel corso della giornata. Ma non solo. La cantante ha un bellissimo rapporto con i suoi fan e dialoga molto con loro attraverso le sessioni di domande e risposte. Proprio com’è successo poco fa, quando Elettra si è concessa qualche momento per dedicarsi alle curiosità dei suoi tanti seguaci. Tra tutte le domande arrivate, ce n’è stata una che ha portato la Lamborghini a fare un annuncio spiacevole. “Qual è la prima cosa che farai dopo la quarantena?”, le ha chiesto uno dei suoi fan in spagnolo. A questo punto Elettra ha colto l’occasione per annunciare che il suo ‘summer tour’ sarà cancellato: “Non lo so”, ha risposto infatti aggiungendo una faccina triste, “Credo che tutto il summer tour sarà cancellato. Questo avrei voluto fare appena finita la quarantena, ma già so che non sarà possibile”.

Le parole di Elettra hanno un sapore amaro e mostrano tutto il suo dispiacere per questa situazione, che non le sta permettendo di svolgere il suo amatissimo lavoro.