Clizia Incorvaia su Paolo Ciavarro: ‘Non vedo l’ora di abbracciarlo, ma andiamo con calma’, parole che spiazzano

In una recente intervista, Clizia Incorvaia si è lasciata andare a delle parole su Paolo Ciavarro che spiazzano letteralmente: ecco i dettagli.

È stata una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia. Non soltanto perché, con i suoi interventi più che giusti e puntuali, la modella ha ampiamente dimostrato il suo forte carattere, ma anche per la sua incredibile storia d’amore con Paolo Ciavarro. Nonostante fosse entrata all’interno della casa con una frequentazione già iniziata al di fuori del contesto televisivo, la bella siciliana non ha saputo resistere al fascino dell’ex conduttore di Amici lasciandosi così coccolare e corteggiare da lui. Tutto procedeva alla grande tra di loro. Fino a quando, però, l’ex moglie di Francesco Sarcina è stata squalificata dal gioco. Si sono separati, quindi. Eppure, non c’è un momento che uno non pensi all’altro. Lo testimoniano, non a caso, le dediche che rispettivamente si scambiano o sui social o all’interno della casa. Ma non solo. Perché, in una recente intervista per Novelle 2000, Clizia si è lasciata andare a delle parole nei confronti di Paolo che non sono affatto passate inosservate. Ecco di che cosa parliamo.

Clizia Incorvaia, le parole su Paolo Ciavarro che spiazzano

Intervistata dal settimanale Novella 2000, Clizia Incorvaia si è lasciata andare a delle parole davvero inaspettate nei confronti di Paolo Ciavarro. La storia d’amore vissuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip è stata inaspettata e, soprattutto, travolgente. Come dichiarato più volte dalla diretta interessata, la modella siciliana non si aspettava affatto che avrebbe ancora vissuto certe emozioni. Eppure, è accaduto. Ed è per questo motivo che non vede l’ora di abbracciare e di vivere il giovane romano nella vita di tutti i giorni. ‘La prima cosa, appena Paolo uscirà, sarà un rapporto di coppia normale’, dice la siciliana al settimanale. Ma non solo. Ecco cos’altro ha dichiarato.

Seppure Clizia racconti di tenere particolarmente a Paolo, non ha affatto nascosto di voler procedere passo dopo passo. ‘Non vedo l’ora di abbracciarlo, di viverlo, ma andiamo con calma’, rivela la siciliana. E poi conclude: ‘Per essere corretti e consapevoli bisogna conoscersi’.