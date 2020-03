Elettra Lamborghini e le curiosità dei fan: “Come ti vesti in casa?”, la risposta della cantante a questa domanda spiazza tutti, ecco cosa ha detto.

Elettra Lamborghini è sempre presente e attiva sui social, dove condivide tutto quello che fa. In questi giorni di quarantena forzata insieme al suo compagno, il dj Afrojack, la cantante di ‘Musica (e il resto scompare)’ sta cercando in tutti i modi di combattere la noia e sta trascorrendo anche molto tempo a scherzare e ‘dialogare’ con i suoi followers, che sono ben 5 milioni e mezzo. Elettra, infatti, pubblica quotidianamente video di quello che mangia e di quello che fa, compresi i giochi ‘piccanti’ con il suo fidanzato, che qualche giorno fa le ha fatto una splendida sorpresa in occasione del loro anniversario. I due presto si sposeranno e dimostrano tutti i giorni quanto sono legati e innamorati, per la gioia dei loro tantissimi sostenitori. Poco fa Elettra, che spesso condivide le sessioni di domande e risposte sul suo profilo Instagram, ha spiazzato tutti con le sue parole. “Come ti vesti quando sei in casa?”, le ha chiesto un fan: ecco come ha risposto la cantante.

Elettra Lamborghini risponde ai fan: “Come ti vesti quando sei in casa?”, le sue parole spiazzano

Elettra Lamborghini in questo periodo è chiusa in casa come tutti gli italiani a causa dell’emergenza Coronavirus. La cantante sta trascorrendo la quarantena con il suo fidanzato Nick Van de Wall, del quale è davvero innamoratissima e che presto diventerà suo marito. I due stanno insieme tutto il giorno e si dividono tra romantiche cene, giochi e puzzle, che sono la loro attività preferita in questo periodo. Ma Elettra mantiene sempre vivo anche il suo dialogo con i fan, soprattutto attraverso le sessioni di domande e risposte sul suo profilo Instagram. Poco fa ha spiazzato tutti con una ‘particolare’ risposta. Uno dei suoi followers, infatti, le ha chiesto come si veste solitamente quando è in casa, domanda a cui la cantante ha risposto senza esitazione: “Semplicemente brutta”, accompagnando le sue parole con un cuoricino e con una sua foto visibilmente modificata, in cui il suo viso appare deformato.

Le parole di Elettra sono chiaramente ironiche e mostrano ancora una volta la simpatia e l’auto ironia della cantante, che spesso scherza sul suo fisico e sul suo aspetto, mostrandosi sempre senza filtri ai suoi tantissimi seguaci, che la amano proprio per questo.