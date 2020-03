Come tantissimi altri vip, anche Emma Marrone è sbarcata su Tik Tok: il balletto è davvero scatenato e le sue movenze sono da urlo.

L’emergenza Coronavirus, lo sappiamo, ci obbliga a stare tutti in casa. Se non in caso di necessità o di lavoro è obbligatorio, almeno fino a nuova disposizione del Governo, restare nelle proprie abitazioni al fine di evitare il più possibile il contagio da Covid-19. Che fare, quindi, in questa circostanza? Beh, in un nostro recente articolo, vi abbiamo già spiegato tutte le attività che si possono fare. Non vi basta? Che ne dite di provare qualcosa di ‘nuovo’? Lo sa bene Emma Marrone. Che, a quanto pare, ha deciso di sperimentare una nuova applicazione sul cellulare. Parliamo di Tik Tok. Dopo Cecilia Rodriguez e tantissimi altri Vip, anche la cantante salentina ha voluto crearsi un’account sulla famosa app per smartphone. Infatti, pochissime ore fa, ha condiviso il suo primo video anche sul suo canale Instagram ufficiale. Risultato? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Emma Marrone su Tik Tok: balletto scatenato e movenze da capogiro

Non soltanto, quindi, una cantante da eccellenza e un’attrice da urlo, ma Emma Marrone è anche una ballerina Doc. E lo dimostra ampiamente questo ultimo video condiviso sul suo canale social ufficiale. Probabilmente per la prima volta, l’ex vincitrice di Amici ha voluto registrarsi a Tik Tok. E si è letteralmente lasciata coinvolgere in un balletto davvero scatenato. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Insomma, una ballerina davvero strepitosa, no? Da come si può chiaramente vedere dal video riproposto in alto, Emma è nel soggiorno della sua abitazione e si scatena sulle note di un remix di Sean Paul e Beyoncé. Beh, ascoltando con attenzione il ritmo della musica, fatichiamo anche noi a stare fermi. Lo testimoniano, non a caso, anche le movenze che la cantante sfoggia in questo video social. Inutile dire che, in un batter baleno, il post in questione è stato letteralmente preso d’assalto. Sono davvero tantissimi, infatti, i commenti che hanno apprezzato questa sua performance. Eccone alcuni:

Come dicevamo precedentemente, questi ne sono soltanto alcuni dei commenti giunti a corredo del video social riproposta da Emma Marrone. Eppure, tutti hanno un unico obiettivo in comune: sottolineare le movenze da capogiro di questo balletto scatenato della salentina.

Il messaggio per Maria De Filippi

Da pochi giorni, Emma Marrone ha festeggiato i suoi dieci anni di carriera. Ed è per questo motivo che, in un giorno così importante per lei, la cantante salentina non ha potuto fare a meno di scrivere un pensiero per Maria De Filippi.

