Diletta Leotta, il messaggio di Daniele Scardina: ‘Mi hai rubato il cuore…’

Diletta Leotta ha mostrato su suo canale social ufficiale un tenero ed emozionante messaggio di Daniele Scardina: ‘Mi hai rubato il cuore..’.

Una cosa è certa: Diletta Leotta e Daniele Scardina stanno trascorrendo la quarantena insieme. Sebbene nessuno dei due diretti interessati abbia ancora ufficializzato la loro storia d’amore, non è assolutamente la prima volta che i due giovani ragazzi si mostrano insieme sui social. O, addirittura, si scambiano cuori e baci a corredo delle loro personali fotografie. Tuttavia, quello che, pochissime ore fa, la conduttrice sportiva di Sky ha voluto esibire ai suoi sostenitori è qualcosa davvero ‘da brividi’. Tramite un’Instagram Stories condivisa sul suo canale social ufficiale, la giovane siciliana ha pubblicato un messaggio di Daniele Scardina che, da come si può chiaramente vedere, le ha strappato un sorriso. ‘Mi hai rubato il cuore…’, inizia così il tenero messaggio del pugile. Ma il finale è davvero inaspettato. Ecco tutti i dettagli.

Diletta Leotta, il tenero messaggio di Daniele Scardina sui social

Non sappiamo molto sulla loro frequentazione. Non sappiamo come si sono conosciuti. E, soprattutto, chi dei due ha fatto il primo passo. Fatto sta che, a distanza quasi di un anno, Diletta Leotta e Daniele Scardina continuano a farsi vedere insieme. Soprattutto in questo periodo. Quando, a causa dell’emergenza Coronavirus, tutti noi siamo obbligati a restare in casa per evitare una maggiore diffusione del Covid-19. Insieme a Mirko, il fratello della siciliana, il pugile vive presso l’abitazione della conduttrice sportiva. E così tra giornate dedicate alla cucina, all’allenamento e, perché no, anche a qualche movimento di salsa, i tre ragazzi vivono tranquillamente questo periodo molto particolare. Non perdendo affatto occasione di poter aggiornare i loro sostenitori di tutto quanto accade. Lo ha fatto anche qualche ora fa Diletta. Quando, sul suo canale social ufficiale, ha condiviso un tenero messaggio dedicatole dal pugile.

‘Mi hai rubato il cuore, adesso ti denuncio per furto’, queste le parole scritte in questo bigliettino trovate nei classici cioccolatini di San Valentino. Un messaggio davvero romantico, c’è da ammetterlo. Ma che, da come si può chiaramente intendere, racchiude un finale inaspettato. Sarà proprio per questo motivo che, a corredo dello scatto, Diletta ha inserito una bella faccia che sorride.

Diletta ritorna in radio, ma non solo

È ritornata in radio, Diletta Leotta. Insieme a Daniele Battaglia, la conduttrice è ritornata al timone di ‘105 – Take Away’ su Radio 105. Ma non solo. Perché, come raccontato in un nostro recente articolo, sarà possibile seguire la diretta non soltanto collegandosi tramite collegamento radiofonico, ma anche collegandosi sul canale 157 del digitale terrestre.