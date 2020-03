Amos Bocelli è il figlio del famoso tenore Andrea: il classe ’95 si è laureato in ingegneria aerospaziale a Pisa. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul primogenito del famoso cantante.

Andrea Bocelli, prima di sposare Veronica Berti, donna con la quale ha dato la vita a Virginia, è stato con Enrica Cenzatti: dalla storia d’amore con l’ex moglie sono nati Amos e Matteo. Quest’ultimo lo abbiamo visto sul palco dell’Ariston cantare insieme al papà: insieme regalarono una splendida esibizione al Festival di Sanremo 2019 sulle note di ‘Fall on me’. Amos invece è lontano dal mondo dello spettacolo e dai social: ecco quand’è nato e tutte le curiosità sul suo conto!

Andrea Bocelli, chi è il figlio Amos: età, carriera e vita privata del giovane

Amos Bocelli è il primogenito del famoso cantante e tenore italiano, Andrea! E’ nato il 22 febbraio del 1995: suo papà lo conoscono tutti, sua mamma invece è Enrica Cenzatti, ex moglie del tenore. Il giovane si è laureato in ingegneria aerospaziale all’Università degli Studi di Pisa: quello raggiunto è stato un traguardo davvero importante. Il suo papà, impossibilitato a partecipare ai festeggiamenti per impegni lavorativi all’estero, scrisse per l’occasione una commovente lettera, pubblicata sul canale social. Attualmente Amos collabora con la Fondazione del padre, AndreaBocelliFoundation. Ha inoltre accompagnato il papà al piano in diverse esibizioni, alternandosi negli anni insieme al fratello minore Matteo. I due giovani hanno dato il benvenuto, nel 2012, ad una sorellina, Virginia, nata dallo stesso papà ma da mamma diversa. La piccola è nata dal matrimonio tra Andrea Bocelli e Veronica Berti.

Amos non ama i social, è per questo motivo che il suo profilo ha solo tre post. Suo fratello Matteo invece è molto attivo ed abbiamo trovato un meraviglioso selfie dei due fratelli Bocelli! La somiglianza è incredibile: