Coronavirus, morta la mamma di Fiordaliso: la cantante ha espresso tutto il suo dolore in un post sui social, “Maledetto, te la sei portata via”, ecco le sue parole.

L’emergenza Coronavirus sta mettendo letteralmente in ginocchio l’Italia. Anche se i numeri negli ultimi giorni sono leggermente migliorati, sono ancora tantissimi i contagi, in particolare al Nord, così come i decessi. Tante persone non ce l’hanno fatta a sconfiggere il virus e anche nel mondo dello spettacolo ci sono state delle gravi perdite. Alcuni giorni fa, ad esempio, è morta la mamma di Piero Chiambretti. Il conduttore, anche lui positivo, è invece guarito, così come annunciato in una nota ufficiale di Mediaset. Anche un altro amatissimo personaggio, in questo caso del mondo della musica, ha subito un grave lutto. Stiamo parlando di Fiordaliso, artista di grande successo in Italia e non solo, che ha perso sua madre a causa del Covid-19. La cantante ha espresso tutto il suo dolore in un post da brividi sul suo profilo Instagram, pubblicato anche su Twitter: ecco le sue parole.

Coronavirus, morta la mamma di Fiordaliso: “Maledetto, te la sei portata via, io sono guarita”

Fiordaliso piange la morte della sua amata mamma. La cantante ha visto colpita tutta la sua famiglia in questo momento terribile per l’Italia intera, e nel post che ha pubblicato poco fa su Instagram, ha raccontato il suo dramma. “Maledetto Covid-19, ti sei portato via la mia mamma”, ha scritto Fiordaliso, aggiungendo poi che anche lei, sua sorella e suo padre si sono ammalati, ma fortunatamente sono guariti: “La mia roccia (mio padre) ti ha sconfitto. Vaff Coronavirus”, ha concluso la cantante, che in questo modo ha urlato al mondo il suo dolore.

Tantissimi i messaggi di sostegno e vicinanza da parte di colleghi e fan di Fiordaliso, che hanno commentato il post per farle sentire tutto il loro affetto in questo momento di grande sofferenza.