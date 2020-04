Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice Veronica Burchielli ha detto tutta la verità sul presunto flirt con Andrea Iannone: le sue dichiarazioni sui social.

È da poco terminata la sua relazione con Alessandro Zarino, eppure Veronica Burchielli è finita immediatamente nell’occhio del gossip. È da diversi giorni, infatti, che circola la voce di un presunto flirt tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed Andrea Iannone. È proprio per questo motivo che, dopo aver già smentito l’indiscrezione a Deianira Marzano, la bella Burchielli ha deciso di intervenire direttamente. E di raccontare, com’è giusto che sia, la sua verità. Motivo per cui, poco tempo fa, ha scritto un lungo messaggio sul suo canale social ufficiale. Sappiamo che Veronica non è assolutamente la tipa che le manda a dire. E non lo ha fatto nemmeno in questa circostanza. Scopriamo insieme ogni minimo dettaglio sulla vicenda.

Veronica Burchielli di Uomini e Donne, la verità sul presunto flirt con Andrea Iannone

Da poco le loro rispettive relazioni sono terminate. Pochissimi giorni fa, Veronica Burchielli ha ufficializzato la rottura della storia d’amore con Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne. Mentre, il settimanale ‘Chi’, ha ufficializzato il ritorno di fiamma di Giulia De Lellis con Andrea Damante, facendo chiaramente intendere che la relazione con Andrea Iannone è terminata dopo nemmeno un anno. Insomma, entrambi sono single. Motivo per cui un like social di troppo ha fatto supporre che i due avessero un flirt. È proprio questa la voce che, da giorni, circola sul web. E alla quale, come dicevamo precedentemente, l’ex corteggiatrice aveva già risposto. Tuttavia, data l’insistenza, Veronica ha preferito parlare in prima persona. E così, tramite un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale, ha detto tutta la verità. Ecco i dettagli.

Da come si può chiaramente leggere dall’Instagram Stories condivisa in alto, le parole di Veronica Burchielli sono più che esaustive. In questo lungo ed amaro sfogo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non soltanto ha clamorosamente smentito le voci di corridoio che la vorrebbero accanto ad Andrea Iannone, ma ha anche perché l’ex fidanzata di Alessandro Zarino ha chiaramente detto che creare uno gossip sulla base di like su Instagram è davvero poco carino e di poco gusto, dal momento che da poco ha chiuso una storia d’amore. ‘Detto ciò, spero che adesso sia tutto chiaro’, conclude la Burchielli questo sfogo.

Le sue parole dopo la rottura con Alessandro

La rottura di una storia d’amore, si sa, fa parecchio male. È proprio per questo motivo che, a pochi giorni dalla notizia ufficiale, Veronica ha voluto parlare del suo stato d’animo con i suoi sostenitori. Nonostante la sofferenza e delusione di questo momento, l’ex corteggiatrice è convinta che questa esperienza le farà capire tante cose.