La Casa di Carta, chi è Helsinki: età, carriera vita privata e profilo Instagram dell’attore Darko Peric, che è un grande appassionato di basket.

Tutti conoscono ‘La Casa di Carta’, la serie tv spagnola che dal 2017 tiene il pubblico di Netflix attaccato al televisore. Un successo mondiale per lo sceneggiato, che è giunto alla sua quarta stagione e continua ad appassionare e tenere col fiato sospeso i suoi tantissimi fan. I personaggi principali della serie sono ormai conosciutissimi e sono entrati nel uore del pubblico: Palermo, Denver, Nairobi sono solo alcuni di questi. Tra tutti i protaognisti, però, c’è anche Mirko Dragic, o meglio Helsinki, interpretato da Darko Peric. Helsinki è un ex militare serbo omosessuale, che si occupa di curare le ferite e le infezioni dei suoi compagni grazie alla sua grande esperienza sul campo di battaglia. Ma chi è invece Darko Peric nella vita reale? Proviamo a conoscerlo meglio!

Chi è Helsinki de ‘La Casa di Carta’: età, carriera, vita privata di Darko Peric e la sua passione per il basket

Darko Peric è uno dei grandi protagonisti de ‘La Casa di Carta’, famoso in tutto il mondo per il personaggio di Helsinki. Ma cosa sappiamo della sua vita ‘reale’? Darko è originario di Kladovo, in Serbia, dove è nato il 25 marzo del 1977. L’attore, dunque, ha da poco compiuto 43 anni. Della sua vita privata non si sa molto, se non che ha vissuto in diverse città tra Serbia, Romania e Germania, prima di trasferirsi definitivamente in Spagna nel 2008. Pur avendo sempre lavorato come attore in teatro e in qualche serie tv, è in terra spagnola che Darko ha trovato il successo grazie al ruolo di Helsinki ne ‘La Casa di Carta’.

Il suo profilo Instagram è super cliccato e conta quasi 2 milioni e mezzo di followers. Un seguito non indifferente, con cui Darko condivide soprattutto momenti di lavoro. Oltre alle foto che lo vedono sul set o impegnato in qualche evento, non sono molti gli scatti che lo ritraggono nel suo quotidiano. Della sua vita privata sappiamo poco, non è certo se abbia o meno una compagna. Di sicuro c’è che Darko è un grande appassionato di basket, come lui stesso ha scritto come descrizione sul suo profilo. Scorrendo la sua pagina Instagram, infatti, ci sono diverse immagini che lo vedono sul campo di basket a giocare o come spettatore.

Un’altra caratteristica che contraddistingue Darko sono i suoi tantissimi tatuaggi, in particolare una grande testa di orso sulla pancia, che si vede in diverse immagini pubblicate su Instagram.