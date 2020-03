Qualche ora fa, Alessia Marcuzzi ha condiviso una foto in costume di quando aveva 16 anni: com’è cambiato il suo fisico, immagini a confronto.

È una delle conduttrici italiane più amate ed apprezzate. Colonna portante di numerosi e diversi programmi di successo, Alessia Marcuzzi detiene un seguito davvero assoluto. Soprattutto su Instagram, pensate. Sul suo canale social ufficiale, infatti, la giovane romana conta di un numero di followers davvero smisurato. Ed è solita, per questo motivo, condividere delle foto davvero pazzesche. L’ultima, ad esempio, risale a qualche ora fa. Quando, molto probabilmente per la prima volta, ha condiviso uno scatto del tutto inedito: ha 16 anni e, soprattutto, è in costume. Ecco. Guardando con attenzione la foto, un’affermazione viene spontanea: è davvero splendida. Ma siete curiosi di sapere com’è cambiato il suo fisico nel corso degli anni? Ecco le immagini a confronto.

Alessia Marcuzzi in costume a 16 anni: immagini a confronto

È solita condividere delle foto davvero entusiasmanti, Alessia Marcuzzi. E questa condivisa qualche ora fa, senza alcun dubbio, è uno di esse. ‘Aiutata’ da suo padre, la conduttrice romana ha pubblicato un inedito scatto di quando aveva 16 anni. Insomma, era davvero giovanissima. A rendere il tutto ancora più fantastico, però, è un unico dettaglio: la romana è in costume. Insomma, una foto che non può assolutamente passare inosservato. Anche perché, parliamoci chiaro, è semplicemente fantastica. Ecco, ma siete curiosi di vederla anche voi? E, soprattutto, vedere com’è cambiata nel corso degli anni? Diamoci uno sguardo insieme molto più da vicino:

Questa è una foto di ‘oggi’. Esattamente, in suddetto scatto, Alessia era in Sardegna. Durante la sua recente esperienza televisiva a Temptation Island Vip. Che dire? È fantastica e bellissima. Siete curiosi, adesso, di vederla in costume a 16 anni? I dettagli:

Insomma, la conduttrice televisiva non è affatto cambiata nel corso degli anni. Era bellissima a 16 anni e lo è ancora di più adesso. Siete d’accordo anche voi?

Il ruolo di giurata ad Amici 19

Nel corso della quarta puntata di Amici 19, Alessia Marcuzzi è stata una delle tre giurate. Entrata nello studio televisivo in tutta la sua smisurata bellezza, la conduttrice televisiva ha ammesso di essere uscita di casa dopo circa 18 giorni. In seguito al caso positivo di Coronavirus all’interno della redazione de Le Iene, la romana, insieme a tutto lo staff, era stata messa in quarantena. ‘Siete le prime persone che vedo’, ha detto la Marcuzzi a Maria De Filippi subito dopo essersi posizionata sulla poltroncina blu.