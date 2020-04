Elena Santarelli ha pubblicato su Instagram uno scatto risalente a un anno fa: “Nessuna tempesta dura per cento anni”, il messaggio di speranza della showgirl.

Elena Santarelli è sempre molto attiva e presente sui social. La showgirl romana condivide molto con i suoi followers, soprattutto in questo periodo in cui è in quarantena, come tutti, a causa dell’emergenza Coronavirus. Proprio come tanti altri personaggi famosi, infatti, la Santarelli sta cercando di tenere compagnia e intrattenere i suoi followers, che sono più di 1 milione e mezzo, con video e dirette in cui si allena in casa, o anche con foto e post che raccontano le sue giornate e le sue emozioni in questo momento difficile per l’Italia intera, e non solo. La showgirl, che da alcuni mesi è uscita dall’incubo della malattia di suo figlio, cerca sempre di lanciare messaggi pieni di positività e forza e ha voluto farlo anche adesso, con delle parole di speranza ai suoi fan, probabilmente riferite al momento di emergenza: scopriamo insieme cosa ha scritto sul suo profilo Instagram.

Elena Santarelli, il messaggio di speranza su Instagram: “Nessuna tempesta dura cento anni”, ecco le parole della showgirl

Elena Santarelli ha dimostrato a tutti la sua forza e il suo coraggio quando ha affrontato la grave malattia di suo figlio Giacomo. Un momento terribile per la showgirl e per tutta la sua famiglia, che lei ha condiviso molto anche sui social per lanciare un messaggio di forza e vicinanza a tutte le famiglie che quotidianamente affrontano questi drammi, ma soprattutto sfruttando la sua visibilità per aiutare la ricerca, attraverso l’associazione ‘Progetto Heal’. Insomma, la Santarelli è sempre stata in prima linea per le cause importanti e anche in questo momento di emergenza Coronavirus sta condividendo con i followers le sue sensazioni e le sue emozioni. Poco fa, ad esempio, ha pubblicato su Instagram un messaggio pieno di speranza, probabilmente riferito alla situazione attuale. Nello scatto pubblicato dalla showgirl, si vede lei in primo piano che sorride, illuminata dai raggi del sole. Un effetto davvero bello, che emana positività.

La foto, come spiegato nella didascalia, è di un anno fa, ma Elena ha voluto riproporla per collegarla alle sue parole. Dopo un citazione della scrittrice Louisa May Alcott, che parla proprio del sole che rallegra il firmamento dopo la tempesta, Elena scrive: “Nessuna tempesta dura per cento anni. Ma è vero che dopo ognuno di noi è più calmo, forte e coraggioso”.