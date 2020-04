Qualche ora fa, Andrea Damante ha compiuto un gesto social per la sua Giulia De Lellis davvero inaspettato: i loro fan sono in visibilio.

Andrea Damante e Giulia De Lellis formano la coppia più ‘chiacchierata’ del momento. Seppure nessuno dei due abbia confermato il ritorno dei fiamma, sembra essere ormai appurato che, a distanza di un anno dal loro ‘addio’, i due ex protagonisti di Uomini e Donne siano ritornati insieme. A darne la conferma, come raccontato in un nostro recente articolo, è stato il settimanale ‘Chi’. Che, diverse settimane fa, ha pubblicato le prime immagini della coppia mentre erano intenti a fare la spesa per le strade della Capitale. Tuttavia, nonostante siano passati giorni da quel momento e nessuno dei due abbia proferito parole a riguardo, pochissime ore fa, il deejay veronese ha compiuto un gesto social inaspettato per la bella De Lellis. Che ha spiazzato tutti e che, soprattutto, ha mandato in visibilio i loro fan. Ecco di che cosa parliamo.

Andrea Damante, il gesto per Giulia De Lellis su Instagram

Sin dai tempi di Uomini e Donne, Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno incantato e fatto innamorare milioni di telespettatori. È proprio per questo motivo che la notizia del loro ritorno di fiamma è stato accolta in modo più che positivo. Lo si deduce chiaramente da alcuni commenti che, pochissime ore fa, sono apparsi a corredo dell’ultimo post condiviso dal deejay veronese sul suo canale social ufficiale. Come dicevamo precedentemente, l’ex tronista del famoso dating show di Canale 5 ha compiuto un gesto social per l’ex corteggiatrice. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme!

Dopo aver pubblicato questa foto del tutto personale, Andrea Damante ha condiviso un video che racchiude i momenti più belli e più importanti dello scorso Coachella. Sapete chi compare tra le immagini? Si! Proprio lei: Giulia De Lellis. Dopo alcuni frame con Ignazio Moser e Marco Cartasegna, compare proprio l’influencer romana.

Insomma, da come si può chiaramente vedere, un gesto davvero inaspettato da parte di Andrea. Che, però, ha mandato in visibilio tutti i loro sostenitori. Come dicevamo precedentemente, a corredo di tale video, sono giunti tantissimi commenti da parte dei loro followers che non hanno affatto nascosto la loro gioia nel rivederli, seppure come ricordo del passato, nuovamente insieme.

Le loro dichiarazioni a Verissimo

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono stati i protagonisti di due video messaggi che abbiamo visto nella puntata odierna di Verissimo Le Stories. L’influencer romana ha raccontato come sta trascorrendo la sua quarantena. Sostenendo di stare vivendo degli affetti che aveva perso. Il deejay veronese, dal canto suo, ha svelato di stare trascorrendo questa quarantena in piacevolissima compagnia.