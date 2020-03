Giulia De Lellis ed Andrea Damante di nuovo insieme: adesso è praticamente ufficiale, il settimanale ‘Chi’ ha pubblicato le prime foto di coppia.

Se ne parlava da diverso tempo ormai, eppure, soltanto adesso, è arrivato la conferma: Giulia De Lellis ed Andrea Damante sono ritornati insieme. Sono diverse settimane che, come ben sapete, si parla di un loro ritorno di fiamma. E, soprattutto, di una rottura tra l’influencer romana ed Andrea Iannone. Fino a questo momento, però, nessuno era mai intervenuto al riguardo. Certo, i messaggi ‘enigmatici’ del pilota della MotoGp lasciavano intuire qualche cosa. Tuttavia, soltanto adesso, la notizia è praticamente ufficiale. E a darla è il settimanale ‘Chi’. Ebbene si. Lo stesso giornale che, qualche settimana fa, aveva svelato in anteprima che l’ex corteggiatrice non era più a Lugano, bensì a Pomezia. Ed è proprio questo stesso giornale che mostrerà le prime foto di coppia di Andrea e Giulia.

Giulia De Lellis e Damante sono ritornati insieme: adesso è ufficiale

In queste lunghe settimane di quarantena sono stati davvero tantissimi gli indizi che hanno fatto pensare che Giulia De Lellis fosse ritornata insieme ad Andrea Damante. Uno degli ultimi ve l’abbiamo raccontato domenica scorsa. Quando non abbiamo potuto fare a meno di dirvi che, alcuni loro sostenitori, avevano notato che c’era una netta corrispondenza tra le tende comparse nell’IG stories sia del deejay veronese che dell’influencer romana. Fino a questo momento, però, si parlava sempre di voci di corridoio, di insinuazioni e, soprattutto, di segnalazioni. Adesso, invece, è arrivata la conferma. Come mostrato da questo ultimo post Instagram condiviso dalla pagina social ufficiale del settimanale ‘Chi’, i due ex protagonisti di Uomini e Donne sono stati paparazzati insieme mentre facevano la spesa.

Ebbene si. Quindi, da quanto si evince da queste prime foto di coppia condivise sul settimanale ‘Chi’, sembrerebbe proprio che Giulia De Lellis ed Andrea Damante siano ritornati insieme. E che, in occasione di questa quarantena, i due stiano trascorrendo del tempo insieme. Voi siete contenti di questo ritorno di fiamma?

Si erano lasciati per un tradimento

La loro storia è nota a tutti. Si sono conosciuti ed innamorati all’interno dello studio di Uomini e Donne. Il loro fidanzamento è stato interrotto dopo due anni perché, come raccontato nel libro ‘Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza’, l’influencer romana ha scoperto una serie di tradimenti del suo compagno.