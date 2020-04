Coronavirus, Paola Di Benedetto appena uscita dalla casa: ‘È stato scioccante’

Coronavirus, in una recente intervista, Paola Di Benedetto ha raccontato quali sono state le sue prime sensazioni in questa realtà appena uscita dalla casa.

Paola Di Benedetto e tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip sono entrati all’interno della casa più spiata d’Italia l’8 Gennaio scorso. Quando l’emergenza Coronavirus, nonostante fosse presente in Cina, non era ancora scoppiata in Italia. È proprio per questo motivo che la realtà ritrovata una volta usciti dal reality è stata completamente diversa da quella lasciata 3 mesi prima. Teresanna Pugliese, ad esempio, in un suo recente collegamento a Live, ha descritto la sua uscita dalla casa di Cinecittà come un vero e proprio ‘choc’. Nonostante lei fosse entrata a Febbraio quando i primi casi di Covid-19 erano, quindi, già accertati, l’ex tronista di Uomini e Donne ha confessato di essere rimasta davvero traumatizzato per quanto scoperto una volta uscita. Paola Di Benedetto, invece? In una recente intervista tramite diretta social con il settimanale Chi, la trionfatrice di questa quarta edizione non ha potuto fare a meno di descrivere dettagliatamente le sue prime sensazioni.

Paola Di Benedetto, le prime sensazioni sul Coronavirus appena uscita dalla casa

A pochi giorni dal suo trionfo al Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto è stata intervistata, tramite diretta social, dal settimanale ‘Chi’. In questa occasione, l’ex Madre Natura si è raccontata senza troppi filtri. Non soltanto, infatti, ha raccontato qual è stata la reazione di Federico appena ha avuto modo di chiamarlo dopo la sua vittoria, ma ha anche sottolineato quali sono state le sue prime sensazioni sull’emergenza Coronavirus una volta uscita dalla casa di Cinecittà. La giovane di Vicenza, infatti, ha dichiarato che, seppure siano stati costantemente informati su quanto stesse accadendo nel nostro Paese, è come se tutti loro avessero vissuto in una bolla. È proprio per questo motivo che, appena varcata la porta rossa, l’impatto con la realtà è stato davvero scioccante.

‘È stato scioccante’, dice Paola Di Benedetto per descrivere la sua prima sensazione appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Aver visto addetti ai lavori con mascherine, guanti e che intimavano sia lei che Paolo Ciavarro a non avvicinarsi ed abbracciarsi, è stato davvero uno choc.