Anticipazioni Verissimo – Le Storie, 11 aprile: tutti gli ospiti e le interviste

Anticipazioni Verissimo oggi, 11 aprile 2020: le storie, gli ospiti previsti e tutti i video messaggi che arrivano in redazione.

In questo sabato prima di Pasqua, 11 aprile 2020, torna l’appuntamento con Verissimo – Le Storie con Silvia Toffanin. Per tenere compagnia agli italiani chiusi in casa per fermare la pandemia di Coronavirus, Mediast infatti ha deciso di dare un nuovo volto al programma cult del pomeriggio di Canale 5.

Anticipazioni Verissimo – Le Storie

Secondo le anticipazioni sappiamo che oggi, alle 16 su Canale 5 troveremo Al Bano, Alessio Boni che presenterà al pubblico a casa il suo piccolo Lorenzo, Arianna Bergamaschi, Gaia Gozzi, Paola Di Benedetto, Nyv e Giovanni Caccamo. Gaia, la neo-vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha infatti un video messaggio per il pubblico a casa e, con lei, anche la neo-vincitrice del Grande Fratello VIP, Paola di Bendetto.

Verissimo: Andrea Damante e Giulia De Lellis

A questi messaggi “pink” si aggiunge quello di Giulia De Lellis. L’influencer racconterà come sta vivendo questa quarantena e lascia intuire a tutti che il suo ritorno di fiamma con Andrea Damante è vero visto che lui stesso ha inviato uno messaggio alla redazione di Verissimo con lo stesso sfondo della De Lellis e spiega che sta trascorrendo questa quarantena a Roma in “piacevolissima compagnia”. Allora i fan aspettano solo una conferma della loro love story magari con qualche messaggio su Instagram insieme.

Le interviste riproposte: Paolo Bonlis, Renga e Alessandra Amoroso

Arriva però poi anche il messaggio di Francesca Michielin che saluta i telespettatori. Per quanto riguarda invece le interviste “vecchie” che verranno riproposte in questa puntata troviamo Silvia Toffanin in compagnia di Paolo Bonolis con la moglie Sonia Bruganelli, Francesco Renga, Alessandra Amoroso ed Amanda Lear. Sarà quindi un pomeriggio pre-pasquale molto intenso e ricco di momenti divertenti e goliardici che ci faranno compagnia in questa lunga quarantena. La televisione infatti in questo periodo ha un ruolo molto importante e, nonostante svariati programmi siano stati cancellati o modificati, l’ottica è sempre quella di tendere la mano alle persone chiuse a casa.