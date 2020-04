Coronavirus, Elena Morali: ‘Oggi è venuto a mancare una persona di famiglia’

Coronavirus, sul suo canale social ufficiale, Elena Morali ha annunciato la perdita di una persona di famiglia a causa del Covid-19: lo sfogo.

È da più di un mese che, purtroppo, non si fa che parlare di questo. Il Coronavirus, entrato prepotentemente nelle nostre vite verso la fine del febbraio scorso, continua ad essere una realtà drammatica e difficile per ciascuno di noi. Come raccontato in diversi nostri articoli, sono davvero tantissimi i personaggi pubblici che hanno ammesso di aver contratto il virus o di aver raccontato di aver perso una persona cara per il Covid-19. È il caso, ad esempio, di Alba Parietti. Che, diversi giorni fa, ha raccontato ai suoi sostenitori la morte del padre di un caro amico di suo figlio. Ed è anche il caso di Elena Morali. Pochissime ore fa, l’ex pupa ha voluto condividere con i suoi followers questo tragico momento. Non soltanto, infatti, ha raccontato di aver perso una persona di famiglia, ma successivamente si è lasciata andare anche ad uno sfogo inaspettato. Ecco di che cosa si tratta.

Coronavirus, Elena Morali in lutto

Sappiamo che Elena Morali è sempre molto attiva sul suo canale socia ufficiale. Con i suoi followers Instagram, infatti, la giovane e bella opinionista di Barbara D’Urso è solita raccontare tutto ciò che le capita. Non soltanto, quindi, impressionanti fotografia che sottolineano il suo fascino, ma anche racconti che riguardano la sua vita privata e lavorativa. Lo ha fatto anche qualche ora fa, come dicevamo precedentemente. Quando, tramite diverse Instagram Stories, ha condiviso con i suoi numerosi sostenitori una notizia davvero drammatica. A causa del Coronavirus, l’ex pupa ha perso una persona di famiglia. Non sappiamo chi sia venuto a mancare all’affetto della giovane Elena e dei suoi cari, fatto sta che, subito dopo aver parlato di questo lutto, la bella Morali si è lasciata andare ad un piccolo sfogo più che comprensibile data la difficile e drammatica situazione che ciascuno di noi sta vivendo.

‘Purtroppo oggi è venuto a mancare una persona di famiglia’, inizia a dire Elena Morali in queste diverse Instagram Stories. Come dicevamo precedentemente, non sappiamo esattamente chi riguarda questo lutto. Fatto sta che l’opinionista di Barbara D’Urso è davvero amareggiata per tutta questa drammatica situazione. ‘Io voglio tornare a lavorare’, conclude il suo sfogo sui social.

