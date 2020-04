Elettra Lamborghini, ‘Vorresti dei figli?’: la risposta della cantante

Qualche ora fa, è stato chiesto alla bellissima Elettra Lamborghini se voglia avere dei figli: ecco la risposta della cantante.

È una vera e propria celebrità della musica, Elettra Lamborghini. Cavalcata l’onda del successo con il suo singolo ‘Pem Pem’, la bella ereditiera ha facilmente conquistato tutto il pubblico italiano. Tanto da ottenere, anche su Instagram, un seguito davvero pazzesco. Sul suo canale social ufficiale, infatti, la giovane Elettra è sempre molto attiva. E non perde, perciò, mai occasione di poter condividere ogni momento della sua classica giornata in quarantena con i suoi sostenitori. Con loro, infatti, la cantante ha davvero un ottimo rapporto. Ed è per questo motivo che, spesso e volentieri, si racconta come a nessun altro. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, tramite le classiche domande e risposte previste da Instagram, una sua fan ha potuto chiederle se vorrebbe avere dei figli. Ecco la risposta della giovane Lamborghini.

‘Vorresti dei figli?’, la risposta di Elettra Lamborghini

Sul suo canale social ufficiale, quindi, Elettra Lamborghini non perde mai occasione di poter interagire con i suoi numerosi ed accanito sostenitori. Seppure dietro lo schermo di un telefono, la giovane cantante è solita raccontarsi ai suoi followers. Già in precedenti occasioni, infatti, la cantante ha spiegato alcuni dei dettagli del suo matrimonio o, addirittura, della splendida sorpresa che il suo fidanzato Afrojack le ha fatto per il mesiversario. Ma non è affatto finita qui. Perché, pochissime ore fa, la cantante ha deciso di rispondere alle domande più curiose dei suoi sostenitori. Ne sono giunte diverse, è vero. E, soprattutto, ciascuna riguardante un argomento diverso. A partire, quindi, dal suo cavallo e dai suoi cani. Fino a se vorrebbe avere dei figli. Sappiamo, infatti, che Elettra è felicemente fidanzata e che tra poco convolerà a nozze. Ma sia lei che Afrojack vorrebbero avere dei pargoletti? Ecco la sua risposta:

La risposta di Elettra non ha bisogno di spiegazioni, c’è da ammetterlo. L’istinto materno c’è e lo si deduce chiaramente dalla sua risposta affermativa. Tuttavia, conferma: ‘non è così facile’. Ma non è affatto finita qui. Perché, qualche istante dopo, la giovane Elettra risponde ad un’altra domanda simile a questa:

Si parla, quindi, anche di adozione. Ma, anche in questo caso, Elettra fa chiaramente intendere di non essere affatto una pratica facile da svolgere.