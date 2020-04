Benji e Fede, splendida notizia per i fan: l’annuncio poco fa su Instagram

Benji e Fede, splendida notizia per i fan: l’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram condiviso del duo, ecco di cosa si tratta nel dettaglio.

Benji e Fede sono un gruppo davvero amatissimo. I due cantanti, che hanno cominciato pubblicando cover su Youtube, sono diventati poi un vero e proprio fenomeno musicale, ottenendo un successo davvero incredibile, soprattutto tra i più giovani. Qualche tempo fa, dopo 10 anni di attività, i due hanno deciso di interrompere la loro collaborazione artistica e hanno annunciato che si sarebbero separati dopo un ultimo concerto, in programma per il prossimo 3 maggio all’Arena di Verona. L’evento, però, è stato rimandato a data da destinarsi a causa dell’emergenza Coronavirus, che sta costringendo tutti a rimanere a casa e non permette di creare situazioni di assembramento, come concerti ed eventi sportivi. L’addio ufficiale di Benji e Fede, dunque, dovrà aspettare, ma nel frattempo i due, che sono ancora ottimi amici, hanno dato una splendida notizia ai loro fan, annunciandola sul loro profilo Instagram : ecco di cosa si tratta.

Benji e Fede hanno una lunghissima schiera di fan, che amano la loro musica e seguono la loro vita privata. Federico Rossi è fidanzato felicemente con Paola Di Benedetto, che la settimana scorsa è stata eletta vincitrice del Grande Fratello Vip, mentre Benjamin Mascolo ha una relazione con l’attrice Bella Thorne, e proprio il desiderio di convivere con lei negli Stati Uniti sarebbe uno dei motivi alla base della separazione artistica del duo, che continua a essere in ottimi rapporti. Ma la splendida notizia che i due hanno annunciato poco fa riguarda il libro sulla loro storia, ‘Naked’. Benji e Fede, infatti, hanno svelato la data ufficiale di uscita del libro, che racconta tutto il loro percorso professionale, dagli inizi fino al grande successo, compresa anche la dolorosa decisione di fermarsi. Il libro sarebbe dovuto uscire lo scorso 17 marzo, a chiusura della loro carriera di ‘gruppo’, ma la data è stata rimandata, fino ad oggi, quando è stata annunciata la nuova data di pubblicazione, che è il 5 maggio.

‘Grazie davvero per aver aspettato e aver avuto pazienza. Ora niente potrà fermarci”, scrivono i due nel loro post su Instagram. “Saremo in diretta a leggervi qualche piccola parte nei prossimi giorni, in attesa dell’uscita ufficiale”. La notizia ha fatto letteralmente impazzire di gioia i fan del duo, che hanno subito invaso il post di like e commenti pieni di entusiasmo.