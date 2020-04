In una recente intervista, Antonella Elia si è lasciata andare a delle dure parole su un ex concorrente del Grande Fratello Vip: cosa dice.

È stata una delle protagoniste indiscusse di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip, Antonella Elia. Con il suo carattere forte e vulcanico, la simpaticissima opinionista di Piero Chiambretti ha saputo catturare l’attenzione su di sé spesso e volentieri. E lo ha continuato a fare anche nel corso dell’ultima intervista social con ‘Chi’. Ieri sera, venerdì 17 Aprile, la finalista del reality di Canale 5, insieme al suo fidanzato Pietro, si è collegata in diretta su Instagram con Valerio, giornalista del settimanale diretto da Alfonso Signorini, ed ha raccontato tutta la sua esperienza vissuta all’interno della casa più spiata d’Italia. Lasciandosi andare, tra l’altro, a delle dure parole su un ex concorrente del programma nonché suo ex compagno di viaggio. Di chi ha parlato? E, soprattutto, cosa ha detto nei suoi riguardi? Ecco tutti i dettagli.

Antonella Elia, le dure parole su un ex inquilino del GF Vip

Com’è giusto che sia, nel corso della sua intervista social con Valerio, giornalista del settimanale ‘Chi’, Antonella Elia ha parlato ampiamente delle sua recente esperienza televisiva nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo, infatti, aver ampiamente parlato di Fernanda Lessa e di Licia Nunez, la simpaticissima opinionista di Piero Chiambretti si è lasciata andare a delle dure parole nei confronti di un ex concorrente del reality. Con il quale, tra l’altro, lei aveva stretto un ottimo legame. Parliamo, infatti, di Patrick Ray Pugliese. Tra i due, come ben sappiamo, si era creato uno splendido rapporto di amicizia. Turbato, poi, da una lite. Ed, in seguito, ‘ricostruito’ dopo un piccolo chiarimento tra i due. Tanto è vero che, nelle ultime settimane di permanenza all’interno della casa, i due gieffini sono stati, spesso e volentieri, complici di giochi e di scherzi. Tuttavia, quello che Antonella ha scoperto di Patrick appena uscita dalla casa è stato davvero pesante. Tanto che, nel corso della sua intervista social, ha svelato: ‘Ha detto e fatto cose molto gravi’.

Non sappiamo, ovviamente, a cosa si riferisce nel minimo dettaglio, la giovane Antonella. Fatto sta tutto quello che ha scoperto appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip l’ha turbata parecchio.

La rivelazione dopo la fine del GF Vip

In una recente intervista, inoltre, Antonella Elia ha confessato che crede che il suo percorso all’interno della casa del GF Vip abbia condizionato la sua carriera. ‘Credo che sia la fine’, dice la giovane opinionista. Sostenendo di aver mostrato a tutto il pubblico le sue ‘miserie e le sue bassezze’.