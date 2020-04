Da Diletta Leotta a Ilary Blasi, le vip pazze per gli anfibi ‘carrarmato’: volete sapere quanto costano? Ecco il prezzo di questo modello super richiesto dalle star.

La vita privata dei vip è sempre sotto i riflettori. Il pubblico è curioso di conoscere ogni dettaglio della quotidianità delle star e i social in questo aiutano molto. Molti personaggi famosi, infatti, postano molti momenti della loro vita, compresi quelli più ‘privati’. Basti pensare ai ‘Ferragnez’, che condividono su Instagram tutti i loro imperdibili siparietti di coppia, a volte anche quelli più ‘intimi’, o a tutti gli influencer, che quotidianamente aggiornano i loro profili per mostrare ai followers quello che fanno e soprattutto cosa indossano. Spesso, infatti, abiti e accessori che i vip indossano nelle loro foto, diventano delle vere e proprie mode. In questo periodo di quarantena dovuto all’emergenza Coronavirus, ad esempio, sui social è diventata virale la ‘Pillow Challenge’, ovvero la moda di ‘indossare’ un cuscino, appoggiandolo sul proprio corpo e tenendolo fermo con una cintura in vita, come se fosse un abitino. Tante vip hanno accettato la ‘sfida’, facendo impazzire Instagram. Un’altra moda che nell’ultimo periodo ha incuriosito molto gli utenti, è quella degli anfibi con zeppa ‘carrarmato’, che molte vip hanno mostrato nelle loro foto sui social, in particolare Diletta Leotta e Ilary Blasi, ma non solo: scopriamo insieme quali sono e soprattutto quanto costano!

Da Ilary Blasi a Diletta Leotta, tra le vip impazza la moda degli anfibi ‘carrarmato’: ecco quali sono e quanto costano

Ilary Blasi e Diletta Leotta sono due delle vip più amate e seguite, in tv come sui social. Ma cosa hanno in comune? Beh, la risposta è su Instagram! Nelle loro ultime foto social, infatti, entrambe hanno sfoggiato in più occasioni un paio di scarpe che in questo periodo sta impazzando tra le star. Stiamo parlando degli anfibi con la zeppa ‘carrarmato’, ovvero un paio di stivali neri con i lacci, alti fino al polpaccio, con una suola molto ‘pronunciata’ e rinforzata, che ricorda appunto un po’ le ruote di un carrarmato. Gli stivali Monolith, questo il loro nome, sono stati lanciati per la prima volta sul mercato da Prada, ma ad oggi sono facili da trovare anche di altri brand, magari a un prezzo inferiore rispetto agli originali, che costano intorno ai 1300 euro. Una cifra non da poco, che di certo non tutti potrebbero permettersi.

Diletta Leotta li indossa addirittura in casa, come mostra la foto pubblicata sul suo profilo Instagram, mentre la Blasi li sfoggia durante un’uscita al bar. Anche Chiara Ferragni, Bella Hadid e molte altre star, però, amano indossarli. E a voi piacciono?