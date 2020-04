Durante la puntata odierna di Domenica In, Amadeus ha fatto una clamorosa rivelazione su Sanremo 2021: la notizia tanto attesa.

La puntata di Domenica In andata in onda oggi 19 Aprile è stata davvero imperdibile. Non soltanto per la vastità e diversità di tutti i protagonisti, ma anche per la clamorosa rivelazione che Amadeus, in diretta televisiva, ha fatto a tutti i suoi telespettatori. Sono passati circa due mesi dalla fine del Festival di Sanremo 2020, eppure già si parla della prossima edizione. Ammesso che la scorsa edizione della manifestazione musicale più seguita in Italia è stato un vero e proprio successone, il conduttore televisivo de I Soliti Ignoti sarà al suo timone anche nel 2021? Appena eletto il vincitore, lo sappiamo, Amadeus aveva chiaramente fatto capire le sue intenzioni. Eppure, sapete cosa ha dichiarato a Mara Venier? Ecco tutti i dettagli.

Amadeus, la clamorosa rivelazione su Sanremo 2021

Dopo l’incredibile ed imperdibile intervista a Cristian De Sica, Mara Venier ha tenuto il collegamento con Amadeus e Giovanni Civitillo. In diretta dalla loro abitazione romana, la coppia non soltanto ha espresso chiaramente il proprio parere su questa emergenza Coronavirus che, da settimane, sta attanagliando il nostro Paese, ma anche ripercorso i momenti salienti di Sanremo 2020. Sappiamo che questa edizione del Festival è stata la più seguita in assoluto degli ultimi anni. E lo testimoniano, non a caso, i picchi di share registrate per tutte le serate. È proprio per questo motivo che, sin da subito, si è parlato di una seconda conduzione di Amadeus. Sarà davvero così? Beh, come dicevamo precedentemente, il presentatore de I Soliti Ignoti ha sempre avuto le idee molto chiare. Eppure, sembrerebbe che la situazione del Coronavirus abbia radicalmente cambiato il suo modo di pensare. Sapete perché? Scopriamo insieme.

Dopo aver ascoltato la performance del frontamen dei Pinguini Tattici Nucleari, Mara Venier ha posto la domanda che, ammettiamolo, un po’ tutti noi ci siamo posti. Amadeus sarà alla conduzione di Sanremo 2021? La risposta del conduttore è stata precisa, puntuale e dettagliata. ‘ L’ultimo Sanremo è stato l’ultimo momento di aggregazione – facendo un chiaro riferimento a questa emergenza che stiamo vivendo – In un’intervista ho detto che ad una primo Sanremo non si dice mai di ‘no’. Ad un secondo Sanremo si dice ‘ci penso’. Ma il prossimo non sarà il secondo Sanremo, ma il primo dopo il Coronavirus’, queste le parole che Amadeus dice alla bella padrona di casa di Domenica In. Insomma, parole che, da come si può chiaramente comprendere fanno intendere che il direttore artistico del Festival del 2020 sia abbastanza propenso ad una seconda conduzione. Sarà davvero così?