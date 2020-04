Coronavirus, Alberto Cirio sugli asili nido: ‘Questo è un dovere morale ed istituzionale’

Coronavirus, il governatore della regione Piemonte Alberto Cirio ha espresso la sua opinione sulla questione asili nido: ecco cosa dice.

Sono tante le domande che, in questi ultimi giorni, ci stiamo ponendo in prospettiva della Fase Due. Come raccontato in diversi nostri articoli, domenica 3 Maggio dovrebbe terminare il lockdown che, diverse settimane fa, il premier Giuseppe Conte ha imposto per limitare ulteriormente il contagio da Coronavirus. Ecco. Dato che, seppure a poco a poco, i primissimi dati confortanti si stanno iniziando ad avere, è indispensabile pensare che tra pochissimi giorni inizieremo ad avere un piccolo approccio alla vita normale. Perché, come dichiarato anche dallo stesso Brusaferro, finché non arriva un vaccino, dobbiamo convivere con il Coronavirus. Le prime cose che partiranno, quindi, inevitabilmente sono le aziende con, ovviamente, le necessarie ed opportune precauzioni. Ma cosa succederà, invece, agli asili nido? Qualora i genitori di questi bimbi ritornassero a lavoro, a chi verranno affidati i loro figli. A chiarire la vicenda è stato Alberto Cirio, il governatore della regione Piemonte. Ecco cosa ha detto in una recente intervista per Rai Radio 1.

Coronavirus, le dichiarazioni di Alberto Cirio sulla questione asili nido

Saranno diverse le attività che, ad inizio Fase Due, saranno nuovamente aperte. Certo, per un primo periodo, verranno evitati luoghi di assembramento e quant’altro, ma è necessario che l’economia italiana riparta. Ecco. Appurato che le fabbriche, aziende, imprese e molto altro ancora potrebbero ripartire molto probabilmente dopo il 4 Maggio, cosa accadrà ai più piccoli? Ci spieghiamo meglio: qualora in una famiglia entrambi i genitori riprendono a lavorare appena terminato il lockdown imposto dal premier Giuseppe Conte per limitare il contagio da Coronavirus, i loro figli chi li accudirà? Ecco. È a questo punto che subentra il ruolo degli asili nido. Del quale, in una recente intervista per Rai Radio 1, Alberto Cirio non ha potuto fare a meno di non affrontare. Anche perché, parliamoci chiaro, è una questione che deve essere assolutamente presa in considerazione. Per questo motivo, durante la sua intervista radiofonica, il governatore della regione Piemonte ha chiaramente espresso la sua opinione. Per Cirio, infatti, rappresenta un vero e proprio dovere morale ed istituzionale pensare a tutte le famiglie che, una volta ritornati a lavoro, non sanno a chi affidare i loro bambini. ‘Lo dico anche da papà’, dichiara il governatore.

Infine, poi, conclude: ‘Non possiamo pensare che ripartano le aziende senza che riparta un qualcosa di predisposto dalle Regioni o dallo Stato per assistere, per guardare i bambini durante l’orario di lavoro’. Sottolineando, tra l’altro, quanto sia importante compiere quest’altro piccolo passo.

Per ulteriori news sul Coronavirus –> clicca qui