Con quest’ultima foto su Instagram, Barbara D’Urso ha voluto ricordare la sua mamma in un giorno davvero speciale per lei: la dedica da brividi.

Barbara D’Urso, lo sappiamo, è sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale. Tramite il suo profilo Instagram, che conta più di 2 milioni e mezzo di followers, la conduttrice televisiva non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori di tutto quanto le accade. Non soltanto, quindi, informazioni riguardanti i suoi programmi televisivi, gli ascolti Tv, tutorial imperdibili e, soprattutto, utilissimi per questo periodo di emergenza Coronavirus, ma anche foto riguardanti la sua vita privata. Pochissime ore fa, ad esempio, la bella campana ha voluto condividere un tenere ed emozionante scatto di sua mamma in un giorno davvero molto speciale. Ovvero, del matrimonio. Quando, quindi, i suoi due genitori sono convolati a nozze. L’immagine, da come si può chiaramente intuire, è di per sé è emozionante. A renderla ancora di più così, però, sono le splendide parole che la D’Urso vi ha scritto a corredo. Ecco di che cosa parliamo.

Barbara D’Urso, il tenero ricordo di sua mamma in un giorno speciale: la dedica

A pochi giorni dalla pubblicazione di una tenera immagine in compagnia dei suoi due cani, Barbara D’Urso ha condiviso un’emozionante fotografia di sua mamma durante un giorno davvero speciale. Era il 26 Luglio del 1956 quando i suoi due genitori sono convolati a nozze. Ed è proprio di questo avvenimento davvero speciale che la conduttrice napoletana ha voluto rendere noto uno scatto più che emozionante. Corredandolo, tra l’altro, con delle parole davvero speciale e da brividi. Ecco di che cosa parliamo:

‘Quanto eri belli mamma mentre, al braccio di nonno Ciccio, raggiungevi papà all’altare. Amore vero’, queste le parole che la conduttrice napoletana ha voluto scrivere a corredo di questo incantevole scatto del passato della sua bellissima mamma nel giorno del suo matrimonio. Parole che, com’è giusto che sia, non fanno altro che evidenziare l’enorme legame che la campana ha con sua madre.

La confessione inedita a Live

Nel corso della puntata di Live-Non è la D’Urso di Domenica 19 Aprile, Barbara D’Urso ha fatto una confessione inedita sul suo passato. Dopo le parole di Antonella Elia e sul sentimento provato dopo la morte dei suoi due genitori, la conduttrice campana non ha potuto fare a meno di raccontare un ‘particolare’ episodio quando era una bambina. Una confessione che, come dichiarato dalla diretta interessata, non aveva mai fatto prima. E che sottolineano, tra l’altro, quanto a volte le parole delle persone possano ferire più di qualsiasi altra cosa.