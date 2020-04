Belen Rodriguez ‘sparita’ dai social: “Mi ero stancata”, ecco a cosa si è dedicata negli ultimi giorni la conduttrice argentina, il video della sua ‘particolare’ attività su Instagram.

Belen Rodriguez è senza alcun dubbio uno dei personaggi televisivi più amati e seguiti in Italia. La conduttrice di ‘Tu Si Que Vales’, nonché showgirl e modella di successo, è molto apprezzata dal pubblico per la sua forte personalità e per la sua simpatia, oltre che per la sua incredibile bellezza, che spesso mostra anche sui social con foto e video imperdibili. Il suo profilo Instagram, non a caso, è davvero cliccatissimo e conta ben 9 milioni e 400mila followers. Oltre a essere molto disinibita, Belen è anche molto aperta e le piace condividere con i fan il suo quotidiano. La sua vita, generalmente, è molto ‘social’, e quasi tutto quello che fa lo pubblica su Instagram. In queste settimane di quarantena dovute all’emergenza Coronavirus, anche Belen è a casa e sta vivendo questo momento con il marito Stefano De Martino il piccolo Santiago, tra allenamenti casalinghi, relax e le tante nuove ricette in cucina. Tutto, come sempre, documentato sui social. Negli ultimi giorni, però, la showgirl è ‘scomparsa’ e poco fa è tornata su Instagram spiegando il perché del suo allontanamento e soprattutto raccontando la ‘particolare’ attività a cui si è dedicata.

Belen Rodriguez ‘sparita’ dai social per qualche giorno: “Ero stanca”, ecco la ‘particolare’ attività a cui si è dedicata

Belen Rodriguez solitamente è sempre molto attiva e presente sui social e rende pubblico quasi ogni momento della sua vita quotidiana. Negli ultimi giorni, però, la conduttrice e showgirl argentina è letteralmente ‘scomparsa’ dai social. Poco fa, appena tornata su Instagram, ha mostrato ai suoi fan la ‘particolare’ attività a cui si è dedicata in questi giorni di distacco dai social: “Sono sparita un pochino perché mi ero stancata del telefono”, ha spiegato Belen, mostrando poi ai followers quello che ha fatto negli ultimi giorni. La conduttrice si è dedicata a un difficilissimo lavoro, ovvero realizzare a mano un pupazzo per suo figlio Santiago. Il risultato è davvero sorprendente, soprattutto per la precisione che riuscita a ottenere. “E’ tutto fatto a mano”, spiega Belen, che mostra in primo piano il suo lavoro, al quale mancano ancora dei dettagli, ma che è già a un buonissimo punto.

Il video ha colpito molto i fan di Belen, i quali hanno scoperto così un altro suo incredibile talento, che si aggiunge ai tanti altri che tutti noi già conosciamo.