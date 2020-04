Clio Make Up, splendida notizia: è nata la piccola Joy, secondogenita della nota truccatrice, l’annuncio arriva dal suo profilo Instagram, con le prime immagini della bimba.

Clio Make Up, nome con cui tutti conoscono Clio Zammatteo, è una famosissima truccatrice, oggi anche imprenditrice di successo. Diventata nota grazie ai suoi tutorial su Youtube, Clio ha ottenuto poi la conduzione di un programma di successo su Real Time, Clio Make Up appunto, prima di lanciare una sua linea di prodotti per l’estetica. Da qualche anno la bella e simpatica truccatrice vive a New York, dove ha seguito suo marito Claudio Midolo. Dopo la nascita della piccola Grace nel luglio del 2017, la coppia ha annunciato poi la seconda gravidanza, che ha portato alla nascita della piccola Joy, avvenuta poco fa. Clio ha condiviso molti momenti della sua gravidanza sul suo profilo Instagram e poche ore fa suo marito ha annunciato l’imminente parto. Ora anche Clio ha dato la notizia, mostrando sui social la prima immagine di sua figlia: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Clio Make Up è diventata mamma bis: nata la piccola Joy, l’annuncio e la foto della piccola sul suo profilo Instagram

Clio Zammatteo, nota al pubblico come Clio make Up, è diventata mamma per la seconda volta. Dopo la paura delle passate settimane, in cui era preoccupata di dover partorire proprio in questo periodo di emergenza Coronavirus, la famosissima truccatrice ha finalmente dato alla luce la piccola Joy, condividendo con i fan addirittura alcuni momenti del suo travaglio. Due ore fa, infatti, Clio ha pubblicato delle storie Instagram nelle quali ha spiegato di aver raggiunto una dilatazione di 8 cm e di aver appena fatto l’epidurale. “Il medico mi ha detto che più o meno tra un’ora partorirò”, ha detto. E così è stato, perché dopo circa un’ora e mezza è arrivato l’annuncio su Instagram, con tanto di foto della piccola Joy tra le sue braccia.

Non ci resta che fare i migliori auguri a Clio e a suo marito Claudio per la nuova arrivata!