Il Coronavirus ha colpito inevitabilmente anche il mondo del calcio. Sono diversi i giocatori risultati positivi ai tamponi, da Paulo Dybala a Daniele Rugani, che si sono ammalati insieme alle loro compagne. Per loro il Covid-19 è acqua passata ormai, ma non è lo stesso per il portiere dell’Atalanta Marco Sportiello, che ha contratto il virus già un mese fa e non è riuscito ancora a guarire. Il calciatore, infatti, è risultato ancora una volta positivo al tampone, il terzo al quale si è sottoposto. Il secondo era risultato negativo, ma a quanto pare Sportiello non è riuscito ancora a debellare totalmente la carica virale: ecco quali sono le sue condizioni ora.

Coronavirus, Marco Sportiello ancora positivo dopo un mese e tre tamponi: ecco come sta il portiere dell’Atalanta

Il calcio è fermo ormai da oltre un mese e non è ancora chiaro se e come ripartirà. Il prossimo 4 maggio dovrebbe terminare la quarantena imposta dal Governo e dovrebbe avvenire una ripresa graduale delle attività. Il condizionale, però, è d’obbligo, visto che le date finora prefissate per l’interruzione della quarantena sono cambiate di volta in volta, data la gravità della situazione. Ora i numeri sono leggermente migliorati e il Governo sta cercando di capire in che modo riavviare le attività e soprattutto quali categorie dovranno ricominciare a lavorare. Il mondo del calcio, per ora, non ha ancora deciso con sicurezza come muoversi, soprattutto perché ci sono ancora giocatori coinvolti nella battaglia al virus. Uno di questi è Marco Sportiello, portiere dell’Atalanta, che ha contratto il virus un mese fa ed è ancora positivo. Il calciatore, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sta bene, ma dopo essere risultato negativo al secondo tampone, è stato trovato di nuovo positivo al terzo.

Il virus, dunque, non ha ancora abbandonato il portiere dell’Atalanta, che ora sta bene ma dovrà rimanere in quarantena in attesa della guarigione totale.