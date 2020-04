Chiara Ferragni scatenata su Tik Tok: l’influencer balla e si diverte con i suoi followers, poi l’incidente inaspettato, cosa le succede.

Non soltanto Instagram, ma Chiara Ferragni è diventata anche la vera e propria regina di Tik Tok. Oltre a Cecilia Rodriguez, Anna Tatangelo, Emma Marrone e Giulia De Lellis, anche la giovane influencer ha voluto provare questo nuova applicazione che, in un batter baleno, sta letteralmente spopolando. E, in effetti, vedendo i diversi video apparsi sul web, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Questo condiviso pochissimi istanti fa dalla moglie di Fedez sul suo canale social ufficiale, non a caso, lo conferma davvero alla grande. Come sappiamo, la giovane Ferragni è sempre molto attiva sui social. Ed è per questo motivo che non ha potuto fare a meno di condividere questa imperdibile performance con loro. In questo video, infatti, Chiara balla e si diverte, ma qualcosa, ad un certo punto, va storto. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Chiara Ferragni su Tik Tok: balletto imperdibile, ma qualcosa va storto

Come raccontato precedentemente quindi, Chiara Ferragni non perde mai occasione di poter condividere ciascun momento della sua giornata con i suoi followers. Il suo canale social ufficiale, infatti, pullula di foto mozzafiato, che testimoniano la sua straordinaria bellezza, e di video davvero divertenti ed esilaranti. Talvolta da sola ed altre volte in compagnia di suo marito, la giovane influencer è solita regalarci dei siparietti davvero imperdibili. L’ultimo, pensate, è stato condiviso qualche istante fa. Quando la moglie del rapper ha voluto condividere uno dei suoi video pubblicati su Tik Tok. In queste immagini, infatti, si vede chiaramente la giovane Chiara che balla e si diverte sulle note di una canzone davvero più che movimentata. Vediamo di che cosa parliamo:

Il video, ammettiamolo, è davvero imperdibile. Perché, da come si può chiaramente vedere, mentre Chiara Ferragni balla e si diverte con i suoi followers, accade qualcosa di imprevisto. L’influencer fa un movimento un po’ più brusco del solito con il suo braccio ed è per questo motivo, quindi, che si fa male.

Fortunatamente, nulla di grave. Anche perché, resasi conto della gaffe, l’influncer immediatamente scoppia a ridere.