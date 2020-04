Qualche ora fa, è stato chiesto a Giulia De Lellis se avesse mai tradito nella sua vita: la risposta dell’influencer è davvero inaspettata.

Ci tiene particolarmente ai suoi followers, Giulia De Lellis. Sul suo canale social ufficiale, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non perde mai occasione di poter comunicare ed interagire con loro. Lo ha sempre fatto, è vero, ma in questo periodo da quarantena per Coronavirus, l’influencer lo fa un po’ di più. Pubblica di tutto, c’è da ammetterlo. A partire da continui tutorial riguardanti le acconciature, trucco, skin care ed allenamenti, ma non tralasciando affatto a rispondere alle domande più curiosi dei suoi amati sostenitori. Lo ha fatto anche qualche ora fa, come raccontato in un nostro recente articolo. Tramite diverse Instagram Stories, Giulia non soltanto ha risposto se è una tipa che perdona e, soprattutto, perché ha perdonato Andrea Damante dopo il tradimento degli anni scorsi, ma anche svelato se lei abbia mai tradito in una relazione oppure no. Siete curiosi di conoscere la sua risposta? Vediamo tutti i dettagli.

Giulia De Lellis ha mai tradito? La sorprendente rivelazione

Con la dicitura ‘E dai fammela sta domanda’, Giulia De Lellis ha permesso ai suoi followers di chiederle le più strane curiosità. Non è assolutamente la prima volta che lo fa. Già in un nostro recente articolo, infatti, vi abbiamo raccontato di quando l’influencer romana, nel rispondere ad un utente Instagram che le chiedeva se fosse possibile amare due persone, aveva dato ampiamente e dettagliatamente la sua risposta. Qualche ora fa, però, si è ‘sbottonata’ un po’ di più. Raccontando, quindi, un altro aneddoto della sua vita che, molto probabilmente, solo in pochi conoscevano. ‘Hai mai tradito?’, questa è la domanda che è stata fatta all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne qualche ora fa. Alla quale, come è suo solito fare, la De Lellis non si è affatto nascosto. Vediamo molto più da vicino la sua risposta.

‘Capitato!’, risponde inaspettatamente Giulia De Lellis. Per la prima volta in assoluto, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato di quando, da piccola e per nulla innamorata, ha tradito il suo fidanzato di allora. ‘Però, se ama non riesco a tradire’, conclude l’influencer. Dimostrando, quindi, di essere completamente maturata in tutti questi anni.

Andrea Damante l’ha sempre amata

In questi anni che sono stati separati a causa di un tradimento, Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno tentanto di rifarsi una vita. Fino a pochi mesi fa, ad esempio, l’ex corteggiatrice è stata fidanzata con Andrea Iannone. Eppure, stando a quanto dichiarato da Andrea Denver in una recente intervista, seppure anche il deejay non sia stato affatto con le mani in mano, gli ha confessato di aver sempre amato la romana.