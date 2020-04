In quest’ultima foto su Instagram, Paola Perego si lascia immortalare con le stampelle: ecco cosa è successo alla conduttrice televisiva.

Paola Perego, lo sappiamo, è una delle conduttrici televisive più amate ed apprezzate. Colonna portante di numerosi programmi di successi, tra cui La Talpa, continua a riscuotere un successo davvero assoluto. Non soltanto, infatti, ogni suo show detiene un ascolto unico, ma anche su Instagram, la Perego conta di un seguito pazzesco. È proprio sul suo canale social ufficiale, infatti, che la bella Paola non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa che riguarda la sua vita con i suoi numerosi sostenitori. Pochissime ore fa, ad esempio, la conduttrice ha voluto condividere una foto che ha fatto preoccupare i suoi followers. In questo scatto, infatti, la Perego si lascia immortalare con le stampelle. È proprio per questo motivo che, in un batter baleno, tutti i suoi fan si sono preoccupati sulle sue condizioni di salute. Ecco cosa le è successo.

Paola Perego con le stampelle su Instagram: cosa le è successo

Meno di un’ora fa, come dicevamo precedentemente, Paola Perego ha condiviso su Instagram uno scatto fotografico dove si mostra con le stampelle. ‘Armata’ di mascherina, dati gli ultimi periodi, la bella conduttrice sportiva si lascia immortalare con indosso abiti sportivi, ma con delle stampelle che la sostengono durante il cammino. Inutile dirvi che, in un batter baleno, tutti i suoi sostenitori si sono prontamente preoccupati circa le sue condizioni di salute. Ed è per questo motivo che la Perego non ha perso occasione di poterli tranquillizzare. Procediamo con ordine, però. E cerchiamo di capire dapprima di che cosa parliamo.

Ecco. È proprio questa la foto che, pochissime ore fa, ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Tuttavia, data la preoccupazione dei suoi sostenitori, ha voluto prontamente tranquillizzarli.

‘Distrazione del quadricipite’, si legge in questo botta e risposta con un utente Instagram. Quindi, sembrerebbe nulla di grave, fortunatamente. Piuttosto, l’unica cosa che le servirà in questo periodo è il riposo assoluto.